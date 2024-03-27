О том, что сегодня, 27 марта, парламентским комитетом по нацбезопасности, обороне и разведки планируется обсудить менее 1 000 поправок к законопроекту о мобилизации, а также как это повлияет на скорость процесса, пишет «НБН», ссылаясь на материал LIGA.net.

Исходя из слов народного депутата от фракции «Слуга народа» Юрия Здебского, члена оборонного комитета, в течение этой недели оборонный комитет намерен работать над документом ежедневно. Например, сегодня народные избранники планируют изучить правки, касающиеся контрактной службы в ВСУ, если не помешают сигналы «воздушной тревоги».

Следует отметить, что по мнению народного депутата Ярослава Железняка, при условии рассмотрения 700 правок 27 марта, то документ будет готов на 82 процента, а с сохранением подобных темпов, останется лишь одно заседание оборонного комитета до полной готовности законопроекта, и, соответственно, вынесения на голосование в парламент.

Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде Украины предложили начать мобилизацию заключенных.