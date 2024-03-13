Как информирует «НБН» со ссылкой на соответствующий документ, если заключенный, находящийся в украинской тюрьме, изъявит желание пройти военную службу, он будет освобожден от отбывания наказания.

Примечательно, что условно-досрочно будут освобождать от отбывания наказания тех уголовников, которые подпишут контракт с Вооруженными силами Украины.

По состоянию на текущий момент, текст этого документа отсутствует в публичном доступе.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Умерова о мобилизации 500 тысяч украинцев.