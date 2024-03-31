О том, что к этому воскресенью, армия Путина не досчитается еще 5 420 единиц «живой силы», а также 1 088 образцов различных типов вооружения и бронетехники, пишет «НБН», ссылаясь на сводку, обнародованную командующим Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенантом Александром Павлюком в своем официальном Telegram-канале.

Исходя из информации, размещенной Павлюком, понятно, что только течение недели, российско-оккупационные войска, потеряли, в частности:

танков — 90 штук;

боевых бронемашин — 146 штук;

артиллерии/реактивных систем залпового огня/ЗРК и средств ПВО — 220 штук;

авто- и спецтехники — 355 штук;

ракет и различных типов беспилотников — 277 штук.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

Ранее наш информационный портал писал о том, что в 3-й ОШБр сообщали, удалось ли на продолжительное время замедлить наступление путинских войск под Авдеевкой.