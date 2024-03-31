О том, что Авдеевский участок фронта — по-прежнему считается основным у российского генералитета, поскольку именно здесь воюет уже несколько вражеских дивизий врага, пишет «НБН», ссылаясь на объяснение командира второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады (3-й ОШБр) Дмитрия Кухарчука, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Кухарчука, на Авдеевском направлении армия Путина уже сконцентрировала не 1 или 2 бригады, а именно армейский корпус, состоящий из нескольких дивизий. Впрочем, вопреки таким усилиям оккупантов, их продвижение сейчас удалось несколько «стабилизировать», но не остановить полноценно.

Командир второго штурмового батальона добавил — если говорить о продвижении «второй армии мира» по территориям в целом, то она имеет определенный успех. Однако, если взять соотношение потерь (с осени 2023 года здесь «демилитаризовано» более 10 000 «хороших русских») и количества оккупированных территорий, — «то это не соотносится ни с военной наукой, ни со здравым смыслом».

Ранее мы писали о том, что в 3-й ОШБр рассказывали, на каком участке фронта под Авдеевкой пытается продвинуться армия Путина.