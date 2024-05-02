О том, что только на протяжении апреля текущего года, «вторая армия мира» запустила по мирным городам нашей страны более 300 различных ракет, около 300 «Гераней-2/Шахедов», а также сбросила не менее 3 200 корректируемых/управляемых авиационных бомб (КАБов), пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, чаще всего по вражеские атаки попадают населенные пункты и территориальные общины Сумщины, Одесчины, Днепропетровщины, Харьковщины и Донетчины. Кроме того, фактически еженощно и ежедневно захватчики бьют по Николаеву и Херсону, вследствие чего от «этого сознательного и подлого террора» страдает мирное население.

Президент добавил, что тысячи жизней украинцев удалось спасти лишь благодаря помощи лидеров и стран-партнеров, уже поддержавших «наш воздушный щит», и одновременно действенно давящих санкциями на «российскую военную машину».

Ранее мы писали о том, что Зеленский называл сроки начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.