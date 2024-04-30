Украинский лидер во время обращения к участникам конференции «20 лет Чехии в ЕС: видение расширенной Европы» обратил внимание на то, что не бывает безопасных расколов и, как показывает история, даже самые маленькие из них могут перерасти в смертельную опасность, информирует «НБН».

Глава государства поблагодарил европейских лидеров, которые помогают противостоять агрессии РФ, которая затрагивает весь регион, так как военные опасности не причиняют боль только кому-то одному. Президент уверен, что сила Европы проявляется тогда, когда все жители континента борются за судьбу другого народа.

По словам Зеленского, уже в ближайшее время наша страна начнет путь в ЕС. Гарант уточнил, что фактически переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз начнутся уже в июне.

Напомним, что также украинский лидер назвал главное условие для вступления нашей страны в НАТО.