О том, что обстановка на Восточном направлении сохраняется весьма сложной, поскольку «вторая армия мира» расширила зону активных боевых действий еще на 70 километров, стремясь принудить украинский генералитет к задействованию дополнительного количества бригад из резервного состава, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Facebook-профиле главкома ВСУ Александра Сырского.

По словам Сырского, сейчас ключевые усилия врага сосредоточены на прорыве у Стрелечьей — Липцов и на оккупации Волчанска — «освободители» попробуют осуществить последующий выход в зону Белого Колодца, где попытаются развернуть наступления в тыл ВСУ.

Главком ВСУ подчеркнул — путинская армия начала наступательные действия существенно раньше запланированного графика, когда заметила передислокацию защитников, но РФ так и не удалось прорвать оборонную линию Украины. Кроме того, украинское командование осознает — «впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится».

Сырский добавил, что при подобных обстоятельствах, Украине нужно не допустить дальнейшего перемещения российско-оккупационной армии, посредством устойчивого удержания занимаемых рубежей и плацдармов, авиаударами, атаками ракетных систем, огнем артсредств и танков, чтобы причинить захватчикам максимальный ущерб. Также, необходимо одновременно сформировать предпосылки разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений ВСУ, которые проведут фланговые и тыловые атаки на противника с различных направлений.

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