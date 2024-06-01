О том, что сегодня, около 5 часов утра, по гражданским объектам, расположенным на территории Балаклеи в Изюмском районе Харьковщины, российско-оккупационная армия нанесла ракетный удар, вследствие которого пострадало более 10 человек, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По словам Синегубова, в момент вражеской атаки, в двух домах Балаклеи размещалось двенадцать человек: четверо взрослых (включая беременную женщину) и восемь детей, возрастом от двух до семнадцати лет.

В результате обстрела, в жилых помещениях возникли пожары. Все двенадцати пострадавших мирных жителей находятся в состоянии средней тяжести, а у одного несовершеннолетнего — острая стрессовая реакция.

Глава Харьковской ОВА добавил — пострадавших своевременно направили на госпитализацию в больницу.

Ранее мы писали о том, что в Днепропетровской ОВА рассказывали о последствиях ночного и утреннего обстрелов региона.