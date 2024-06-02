О том, что может существенно усложнить использование еще не поставленных истребителей F-16, в рамках планирования и проведений операций Воздушными силами ВСУ над/на территорией(ии) РФ, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

В частности, не так давно от премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо прозвучало заявление: ВСУ позволяется применять бельгийские F-16 исключительно над/на территорией(ии) Украины — как контролируемой, так и временно захваченной РФ. Впрочем, из его риторики не совсем понятно, допускает ли Брюссель использование своих самолетов для осуществления атак на российскую территорию из неба над Украиной.

При этом, глава голландского оборонного ведомства Кайса Оллонгрен высказала обратный «месседж» — Нидерланды не выдвигают никаких запретов на использование Украиной своих F-16, — Воздушным Силам разрешается применять данные истребители и над, и по территории России, при условии, что Киев продолжит придерживаться статьи 51 Устава ООН (неотъемлемое право любой страны на индивидуальную/коллективную самооборону при вооруженном нападении на ее территорию) и норм международного гуманитарного права.

Аналитики ISW подчеркнули, что подобные разногласия в политике стран Запада касательно F-16, судя по всему, потребуют от Киева интегрировать процесс отслеживания того, «какие истребители украинские войска могут, а какие не могут использовать для нанесения тех или иных ударов». Данные сложности, похоже, весьма ограничат потенциал украинского командования в планировании и реализации военно-воздушных операций с применением самолетов именно этой модификации.

Ранее мы писали о том, что в ISW опровергали заявления МО РФ о захвате в Украине около 900 кв. км за 2024 год.