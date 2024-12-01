Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), Кремль вынужденно интенсифицировал дипломатические усилия, стремясь помочь устоять режиму президента Сирии Башара Асада на фоне активного наступления повстанческих войск.

Предполагается, что повстанцы добились определенных успехов, поскольку государству-террористу пришлось перебросить свои войска из Сирии, судя по всему, для использования на передовой в Украине.

Аналитики Институт изучения войны отмечают — вчера, 30 ноября глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров контактировал с руководителем МИД Турции, обсудив необходимость координирования совместных действий в рамках Сирийского мирного процесса, инициированного Москвой, Анкарой и Тегераном в декабре 2016 года.

Кроме того, в этот же день Лавров поговорил по телефонной связи со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи, предложив расширить идентичные совместные усилия, нацеленные на стабилизацию обстановки в Сирии.

Ранее мы писали о том, что как Лавров высказывался об обещании Трампа закончить войну РФ против Украины за 24 часа.