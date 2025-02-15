Как пишет «НБН» со ссылкой на данные, обновляемые Telegram-каналом ДТЭК, генерирующие мощности группы региональных компаний, судя по всему, смогут справиться с возросшим потреблением населения, и во второй выходной этой недели, введения графиков почасовых отключений света не планируется, и в Киеве, и в области.

Предполагается, что привычное похолодание не окажет слишком отрицательного влияния на энергосистему, и, если бытовые потребители несколько ограничат степень расходования электричества в пиковые часы нагрузки (9:00-11:00 и 16:00-22:00), распоряжений о переходе к аварийным отключениям, как это наблюдалось недавно, отдавать не станут.

Наиболее свежие сведения касательно потенциальных прекращений/возобновлений энергоснабжения бытовых потребителей, всегда доступны на официальных онлайн-ресурсах ДТЭК в сети Интернет:

Ранее мы писали о том, что в Госстате сообщали, как за январь выросла стоимость аренды 1-комнатных квартир в Украине.