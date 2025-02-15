Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Государственный службы статистики (Госстат), в среднем, за съем однокомнатной квартиры в первый месяц 2025 года, украинцам необходимо было заплатить 7 326 гривен, так как цены на найм жилья подросли на 1,5 процента.

В соответствии с данными статистического ведомства, лидеры рейтинга по стоимости аренды однокомнатной квартиры по регионам Украины:

первое место у Закарпатья — 11 769 гривен/ежемесячно;

второе — у Львовщины, в которой рост цен на протяжении января составил 1,2 процента (до 10 571 гривны гривен/ежемесячно);

третье место — у Ровенщины, в которой рост цен составил 2,8 процента (до 10 164 гривен/ежемесячно);

четвертое место — у Киева с 9 631 гривной/ежемесячно;

пятое место — у Хмельниччины с 9 504 гривнами/ежемесячно.

Также, стоимость аренду однокомнатных квартир в прочих областях Украины, выглядит нижеуказанным образом (по нисходящей):

Фото — ukrstat.gov.ua

Ранее мы писали о том, что в Госстате продемонстрировали, как за январь выросли цены на продукты в Украине.