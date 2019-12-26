Ольга Орлова рассказала о конфликте с Дмитрием Шепелевым

Ольга Орлова

Героиней нового выпуска YouTube-шоу «Алена, Блин!» стала 42-летняя Ольга Орлова. Бывшая солистка группы «Блестящие», а ныне телеведущая шоу «Дом-2» рассказала о своих громких романах и прокомментировала конфликт с Дмитрием Шепелевым. Орлова дружила с покойной Жанной Фриске и стала крестной мамой ее сына Платона. В новом интервью Ольга призналась, что больше двух лет не общалась с мальчиком, так как его отец против этого общения.

О скандалах и своем крестнике Платоне

Я считаю, что все случившееся после ухода Жанны, это все очень неправильно. Началась ругань, белье грязное трясли перед людьми — так не должно быть. У меня есть подруга. Я ее очень люблю, любила, буду любить. Она мой друг и мать моего крестного сына. Для меня память о ней свята. Меня много раз звали комментировать эти ситуации. Я не хочу, потому что я крестная мама Платона. Я не хочу, чтобы он когда-нибудь нашел мои нелестные высказывания о своем отце, которого он любит и с которым живет. Конечно, это ситуация, на мой взгляд, очень несправедлива, что я не вижусь со своим крестником.

Кадр из YouTube-шоу «Алена, Блин!»

О своем конфликте с Дмитрием Шепелевым

Дима, видимо, обижен на меня, из-за того что я поддержала родителей (родителей Жанны Фриске. — Прим. ред.). Я не ходила ни на один из телеканалов и не рассказывала ничего. Я хранила молчание и храню его по сей день. Да, у меня есть своя правда. Я крестная Платона и хочу действовать в его интересах. Для меня это важно. Более того, для меня важна память о Жанне. Я не собираюсь участвовать ни в какой грязи. <…> Дима отец ребенка. Он имеет все права на ребенка. Он никому ничего не должен. Для него вообще не важен вопрос, что я крестная мама. У меня нет никаких прав на Платона. Что я могу сказать? Я не знаю, в чем я провинилась. В какой-то момент Дима перестал отвечать мне на сообщения.

Ольга Орлова и Жанна Фриске

О поддержке со стороны бывшего мужа Александра Карманова (спонсора телешоу «Дом-2») и других своих бывших возлюбленных

Я считаю, что мужчина обязательно должен поддерживать свою женщину в любых начинаниях. Потому что твой муж – это стена, рядом с которой тебе комфортно. И если муж позволяет тебе заниматься какими-то любимыми делами, то у тебя классный муж. Он тебя любит и дает возможность быть в комфортных и гармоничных условиях.

О пятилетнем романе с продюсером Ренате Давлетьярове

Мы были лед и пламень. У него был очень сложный характер, да и у меня тоже характер. Тогда я не обладала достаточной мудростью, чтобы правильно к этому относиться. Я считаю, что многие конфликты происходят из-за того, что люди не умеют правильно реагировать на какую-то ситуацию. На тот момент я не была достаточно мудра, чтобы правильно отреагировать, поэтому с себя вину не снимаю. Мы в очень нежных отношениях до сих пор. Созваниваемся, всегда поздравляем друг друга с днем рождения, с Новым годом. Мы на связи.

Об изменах

Если бы я хотела быть с мужем дальше, то простила бы измену. Я толерантный человек, могу простить. Важно не то, что простила бы ты, а как у тебя это прощение просят. Для меня этот момент гораздо важнее. Я простить могу все на свете. Только ты правильно меня попроси. И когда я увижу, что ты действительно раскаиваешься и не готов меня терять, я прощу.

По материалам: www.spletnik.ru