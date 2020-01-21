«Надеюсь, Брэд снял это платье»: Дженнифер Энистон дала повод для новых мемов после встречи с Брэдом Питтом

Дженнифер Энистон

Встречу 50-летней Дженнифер Энистон и 56-летнего Брэда Питта на церемонии вручения премии SAG Awards продолжают обсуждать в соцсетях. После гала-вечера актриса поделилась в инстаграм свежими кадрами, на одном из которых запечатлела белое платье Dior, в котором была на церемонии, только теперь оно лежало в ее ванной комнате. Вид снятого наряда звезды взорвал ее инстаграм.

Дженнифер Энистон

Фото из Instagram Дженнифер Энистон

Надеюсь, Брэд снял это платье!

Вижу пиджак Брэда на полу!

Вы с Брэдом провели вчерашний вечер?!

— прокомментировали фолловеры снимки Джен.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон на SAG Awards

Шум вокруг бывшей супружеской пары не прекращался со времен развода звезд в 2005 году. На церемонии SAG Awards Брэд и Дженнифер обменялись теплыми приветствиями за кулисами, а потом наблюдали за победами друг друга: Питт получил награду за лучшую роль второго плана, а через несколько минут после него на сцену поднялась Энистон за наградой за лучшую женскую роль в драматическом сериале.

Брэд и Джен всегда возвращаются! Ничто не забыто!

Этот месяц принес новости о Меган и Гарри, Дженнифер и Брэде. 2020 году уже можно уходить.

Ребята, Джен и Брэд были великолепны много лет назад и остались такими же сейчас. Где мне сделать татуировку?

— комментировали кадры актеров пользователи Twitter.

«Приведи ее домой. Приведи ее домой ради нас»

Энистон сфотографировала свое платье в ванной комнате рядом со статуэткой, полученной на SAG Awards. В подписи к снимку, вызвавшему бурю в комментариях, она поблагодарила команду сериала «Утреннее шоу», за которое получила награду.

Где-то между этими двумя фотографиями я получила подарок, который буду лелеять, и пережила ночь, которую никогда не забуду. Спасибо @sagawards, @themorningshow, а также нашему невероятному актерскому составу и команде. Давайте вернемся к работе!

— подписала Энистон снимок в ванной комнате.

Интернет-пользователи отметили сходство подписи с речью Брэда Питта на церемонии. Актер закончил свою победную речь словами: «Наслаждайтесь вечером, потому что завтра надо будет возвращаться к работе».

Брэд Питт

По материалам: www.spletnik.ru