Брэд Питт отреагировал на истерию в сети о его «воссоединении» с Дженнифер Энистон

Брэд Питт/ Дженнифер Энистон

После радостной встречи 56-летнего Брэда Питта и 50-летней Дженнифер Энистон за кулисами церемонии премии Гильдии киноактеров США надежда их поклонников на воссоединение звездной пары вспыхнула с новой силой. Таблоиды уже говорят о втором шансе для их отношений как о свершившемся факте. Пресса вынудила Брэда Питта прокомментировать весь этот ажиотаж вокруг него.

Корреспондент Entertainment Tonight подступил к актеру с вопросом о его романе с бывшей супругой. Актер сказал, что не читает прессу и не знает, что пишут о нем и Энистон.

Я не знаю. Я блаженно наивен и собираюсь оставаться в неведении и дальше,— ответил Питт.

Брэд Питт

Однако инсайдеры уверяют, что Брэд лукавит. По их сведениям, вместе с Дженнифер он уже посмеялся над реакцией на их совместными фотографиями с премии Гильдии киноактеров США.

Когда Питт был женат на Анджелине Джоли, Энистон старалась не пересекаться с ними на общих мероприятиях и не попадаться в объектив. Теперь же они оба свободны и все источники из их окружения считают, что отношения Брэда и Дженнифер улучшились.

Брэд сейчас абсолютно трезвомыслящий человек и совсем в другом состоянии, нежели когда они были вместе. Он действительно рефлексирующий парень и много работал над собой. Он извинился перед ней за многие вещи, которые создавали проблемы в их отношениях. Он действительно взял на себя ответственность за свои ошибки, и это изменило их взаимоотношения сегодня. Они оба двигаются вперед,— говорил инсайдер.

Дженнифер Энистон

По материалам: www.spletnik.ru