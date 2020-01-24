Тимати опубликовал кадры из семейной фотосессии с Анастасией Решетовой и сыном Ратмиром в честь ее дня рождения

Тимати и Анастасия Решетова с сыном Ратмиром

Вчера Анастасия Решетова отпраздновала свой день рождения — возлюбленной рэпера Тимати исполнилось 24 года. Свой новый год жизни модель встретила у берегов Латинской Америки в компании самых родных и близких — Тимати и трехмесячного сына Ратмира. В поездку с ними также отправилась дочь рэпера Алиса и его мама Симона.

В день рождения своей любимой Тимати опубликовал поздравительный пост в инстаграме, который сопроводил кадрами из новой семейной фотосессии. Артист признался, что очень хотел поздравить Анастасию как-то красиво и долго искал для этого нужные слова, но в итоге остался верен своему фирменному стилю.

Анастасия Решетова и Тимати с сыном Ратмиром

Я хотел написать что то «миленькое» в этот день, чтобы ты порадовалась. Но я черствый старый сухарь и это неисправимо походу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— написал Тимати.

Сама именинница также опубликовала в микроблоге несколько кадров из новой съемки, где она позирует вместе с Тимати и сыном. В посте Настя сообщила, что эти снимки, сделанные на курорте, обязательно пополнят их семейный альбом.

Чуть ранее в инстаграме Анастасия Решетова рассказала, что именно в этом месте (семья не сообщает, в какой именно стране проводит свой отпуск) ровно год назад был зачат их с Тимати сын Ратмир. Кроме того, именно здесь модель задумалась об экологическом кризисе в мире и его последствиях. Звезда призвала своих подписчиков бережнее относиться к нашей планете, чтобы наши дети и внуки тоже смогли успеть насладиться всеми красотами природы.

Тимати с дочерью Алисой

По материалам: www.spletnik.ru