Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заявил, что на самом деле он его сын

Айсултан и Нурсултан Назарбаевы

29-летний внук экс-президента Казахстана, 79-летнего Нурсултана Назарбаева, Айсултан, на днях сделал сенсационное заявление на личной странице в фейсбуке. Молодой человек, который в настоящее время находится на принудительном лечении от наркозависимости в Лондоне, за короткое время опубликовал сразу несколько странных постов, — в одном из их них Айсултан сообщил, что на самом деле Нурсултан Назарбаев приходится ему отцом, а не дедом.

Моя мать держала деда на крючке из-за того, что я его сын,

— написал Айсултан.

Айсултан Назарбаев

На личной странице молодой человек рассказал, что сейчас находится на лечении в одном из госпиталей Лондона, а также оставил свой британский номер телефона, по которому обещал ответить журналистам на все интересующие их вопросы.

При этом внук экс-президента Казахтана признался, что после всего сказанного он всерьез опасается за свою жизнь. Айсултан убежден, что с ним попытаются разобраться как с Рахатом Алиевым, который до этого сенсационного заявления считался его отцом.

Дарига Назарбаева и Рахат Алиев

Напомним, что в июне 2014 года Рахат Алиев был арестован в Вене по подозрению в похищении и убийстве топ-менеджеров «Нурбанка». В феврале Алиев был найден повешенным в своей тюремной камере, где на тот момент ожидал суда по экстрадиции на родину. Персонал тюрьмы и адвокаты Рахата предполагали, что над ним могли учинить расправу, которую замаскировали под суицид.

В скором времени они меня будут пытаться либо убить, либо доказать, что я псих, либо, как отца моего, в камере повесят! Моя сила с Аллахом и его сыном Иисусом и со святым духом,

— высказал свои опасения Айсултан.

Айсултан Назарбаев с женой Алимой

Кроме того, Айсултан Назарбаев сообщил, что дочь экс-президента Казахстана, Дарига, не является его матерью, и уточнил, что ничего не знает про свою биологическую мать. Молодой человек также заявил, по-прежнему считает своим настоящим отцом Рахата Алиева, который его вырастил и воспитал.

Айсултан рассказал, что с 8 июля 2019 года не имел возможности пользоваться соцсетями, потому что находился под стражей. В это время его личные страницы вели Дарига Назарбаева и экс-председатель КНБ Казахстана Альнур Мусаев.

Нурсултан Назарбаев с внуком Айсултаном

Ни сам экс-президент Казахстана, ни его дочь Дарига пока скандальное заявление Айсултана никак не прокомметировали. А вот Мусаев уже ответил на высказывания молодого человека — в фейсбуке он опубликовал снимок, на котором продемонстрировал документ, якобы доказывающий, что отцом Айсултана на 99,9 процентов является Рахат Алиев. Примечательно, что ДНК-тест был датирован 2013 годом и на нем не было замечено ни одного опознавательного знака, подтверждающего его подлинность.

Не знаю, как и реагировать, я вообще не хотел бы обсуждать эту грязь по поводу отцовства и прочего. Роль комментатора неадекватных выступлений меня не устраивает. Видно ведь, что человек явно находился именно в таком состоянии. Но я просто не имел права не реагировать, поэтому и выложил документ, который имелся у меня. Думаю, через пару дней, когда он придет в себя, то даст еще одно интервью. И тогда уже можно будет подумать, стоит ли ему верить. А сейчас самим фактом своего выступления парень, конечно же, нанес большой ущерб власти и имиджу семьи,

— ответил на вопросы журналистов издания exclusive.kz Альнур Мусаев.

Альнур Мусаев

Журналистам HOLA News все же удалось связаться с Айсултаном Назарбаевым по ранее указанному им в соцсетях телефону. В разговоре по видеосвязи внук экс-президента Казахстана подтвердил, что все написанное им в фейсбуке — правда, а также пообщел позже выйти на связь с новыми подробностями и доказательствами.

Ранее Айсултан Назабаев признавался в наркозависимости и проходил лечение в клинике. В июле 2019 года молодой человек был задержан из-за нападения на констебля в Лондоне. Страж порядка помешал молодому человеку покончить с собой, за что тот сильно его укусил. После этого Айсултан был приговорен к году условно, 140 часам общественных работ, штрафу и возмещению ущерба в несколько тысяч фунтов стерлингов. Молодого человека также обязали посетить как минимум 20 сеансов у нарколога.

Айсултан Назарбаев с женой Алимой Нурсултан Назарбаев Дарига Назарбаева

По материалам: www.spletnik.ru