Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заявил, что на самом деле он его сын

Культура
Игорь Кнышевский0
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Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заявил, что на самом деле он его сын

Айсултан и Нурсултан Назарбаевы

29-летний внук экс-президента Казахстана, 79-летнего Нурсултана Назарбаева, Айсултан, на днях сделал сенсационное заявление на личной странице в фейсбуке. Молодой человек, который в настоящее время находится на принудительном лечении от наркозависимости в Лондоне, за короткое время опубликовал сразу несколько странных постов, —  в одном из их них Айсултан сообщил, что на самом деле Нурсултан Назарбаев приходится ему отцом, а не дедом.

Моя мать держала деда на крючке из-за того, что я его сын,

— написал Айсултан.

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заявил, что на самом деле он его сынАйсултан Назарбаев

На личной странице молодой человек рассказал, что сейчас находится на лечении в одном из госпиталей Лондона, а также оставил свой британский номер телефона, по которому обещал ответить журналистам на все интересующие их вопросы.

При этом внук экс-президента Казахтана признался, что после всего сказанного он всерьез опасается за свою жизнь. Айсултан убежден, что с ним попытаются разобраться как с Рахатом Алиевым, который до этого сенсационного заявления считался его отцом.

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заявил, что на самом деле он его сынДарига Назарбаева и Рахат Алиев

Напомним, что в июне 2014 года Рахат Алиев был арестован в Вене по подозрению в похищении и убийстве топ-менеджеров «Нурбанка». В феврале Алиев был найден повешенным в своей тюремной камере, где на тот момент ожидал суда по экстрадиции на родину. Персонал тюрьмы и адвокаты Рахата предполагали, что над ним могли учинить расправу, которую замаскировали под суицид.

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В скором времени они меня будут пытаться либо убить, либо доказать, что я псих, либо, как отца моего, в камере повесят! Моя сила с Аллахом и его сыном Иисусом и со святым духом,

— высказал свои опасения Айсултан.

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заявил, что на самом деле он его сынАйсултан Назарбаев с женой Алимой

Кроме того, Айсултан Назарбаев сообщил, что дочь экс-президента Казахстана, Дарига, не является его матерью, и уточнил, что ничего не знает про свою биологическую мать. Молодой человек также заявил, по-прежнему считает своим настоящим отцом Рахата Алиева, который его вырастил и воспитал.

Айсултан рассказал, что с 8 июля 2019 года не имел возможности пользоваться соцсетями, потому что находился под стражей. В это время его личные страницы вели Дарига Назарбаева и экс-председатель КНБ Казахстана Альнур Мусаев.

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заявил, что на самом деле он его сынНурсултан Назарбаев с внуком Айсултаном

Ни сам экс-президент Казахстана, ни его дочь Дарига пока скандальное заявление Айсултана никак не прокомметировали. А вот Мусаев уже ответил на высказывания молодого человека — в фейсбуке он опубликовал снимок, на котором продемонстрировал документ, якобы доказывающий, что отцом Айсултана на 99,9 процентов является Рахат Алиев. Примечательно, что ДНК-тест был датирован 2013 годом и на нем не было замечено ни одного опознавательного знака, подтверждающего его подлинность.

Не знаю, как и реагировать, я вообще не хотел бы обсуждать эту грязь по поводу отцовства и прочего. Роль комментатора неадекватных выступлений меня не устраивает. Видно ведь, что человек явно находился именно в таком состоянии. Но я просто не имел права не реагировать, поэтому и выложил документ, который имелся у меня. Думаю, через пару дней, когда он придет в себя, то даст еще одно интервью. И тогда уже можно будет подумать, стоит ли ему верить. А сейчас самим фактом своего выступления парень, конечно же, нанес большой ущерб власти и имиджу семьи,

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— ответил на вопросы журналистов издания exclusive.kz Альнур Мусаев.

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заявил, что на самом деле он его сынАльнур Мусаев

Журналистам HOLA News все же удалось связаться с Айсултаном Назарбаевым по ранее указанному им в соцсетях телефону. В разговоре по видеосвязи внук экс-президента Казахстана подтвердил, что все написанное им в фейсбуке — правда, а также пообщел позже выйти на связь с новыми подробностями и доказательствами.

Ранее Айсултан Назабаев признавался в наркозависимости и проходил лечение в клинике. В июле 2019 года молодой человек был задержан из-за нападения на констебля в Лондоне. Страж порядка помешал молодому человеку покончить с собой, за что тот сильно его укусил. После этого Айсултан был приговорен к году условно, 140 часам общественных работ, штрафу и возмещению ущерба в несколько тысяч фунтов стерлингов. Молодого человека также обязали посетить как минимум 20 сеансов у нарколога.

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заявил, что на самом деле он его сынАйсултан Назарбаев с женой АлимойВнук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заявил, что на самом деле он его сынНурсултан Назарбаев Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заявил, что на самом деле он его сынДарига Назарбаева

По материалам: www.spletnik.ru


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