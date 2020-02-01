Патриарх Кирилл предложил включить в Конституцию упоминание о Боге

Патриарх Кирилл

Сегодня патриарх Кирилл выступил на праздновании 11-летия его интронизации. В своей речи он призвал начать дискуссию о необходимости включить в Конституцию упоминание о Боге.

Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят. Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?

— сказал патриарх.

По его мнению, вера в Бога — возвышенная идея, которая формирует личную, общественную и политическую нравственность. Изначально внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин. В числе этих поправок: усиление роли Госдумы, закрепление статуса Госсовета, удаление слова «подряд» из статьи об ограничении сроков президентской власти, запрет на иностранное гражданство для чиновников.

По материалам: www.spletnik.ru