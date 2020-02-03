Милла Йовович поделилась фотографиями новорожденной дочери и рассказала о ней

Милла Йовович с дочерью Ошин

44-летняя Милла Йовович подтвердила радостную новость, которой вчера поделилась в соцсети ее старшая дочь Эва. У них появился новый член семьи: Милла и ее муж, режиссер Пол Андерсон, стали родителями в третий раз. Актриса опубликовала в инстаграме кадры, сделанные в первые часы после рождения ребенка.

Вчера Эва без моего ведома рассказала всем о рождении сестры, так что я опоздала с новостью. 02/02/2020 в 8:56 утра родился Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон! Ошин — это имя валлийского мальчика, и произносится оно «О-шин». Теперь понимаю, что имя длинное, но наша семья никак не могла определиться. Эва и моя мама хотели Ларк, Дашиэл и я настаивали на Эллиоте. Потом мой муж Пол снова голосует за Ларк… По крайней мере, у ребенка есть из чего выбирать, если дочь во взрослом возрасте захочет отбросить некоторые имена. Она такая красивая! У нее волосы светлее, чем у других наших дочерей, и она очень сильная. Она уже поднимает голову, чтобы посмотреть, что происходит! Она наш чудо-ребенок, и мы все так благодарны, что она у нас есть, полностью одержимы ею!! Я, очевидно, опубликую больше фотографий, но позже, потому что мы все устали, последние несколько ночей были сумасшедшими! — рассказала Милла.

Она и Пол Андерсон воспитывают 12-летнюю Эву и пятилетнюю Дашиэл.

Пол Андерсон с дочерью Ошин

Эва Андерсон с сестрой

Дашиэл Андерсон с сестрой

По материалам: www.spletnik.ru