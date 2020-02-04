Сын Меган Фокс пошел на детский праздник в платье

Культура
Игорь Кнышевский0

Сын Меган Фокс пошел на детский праздник в платье

Меган Фокс/ ее сын Ноа

Семилетний Ноа, сын Меган Фокс и Брайана Остина Грина, упоминается в прессе чаще, чем его родители. Актеры позволяют мальчику носить платья принцесс, что сильно привлекает внимание к каждому его выходу из дома в таком виде. На этой неделе случился как раз такой выход.

Ноа вместе с отцом отправился на детский праздник, выбрав для себя синее платье героини мультфильма «Холодное сердце». Папарацци сфотографировали Брайана Остина Грина и Ноа на парковке. Стоя рядом с автомобилем, Грин помог ребенку надеть верхнюю часть сказочного костюма.

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Сын Меган Фокс пошел на детский праздник в платьеБрайан Остин Грин с сыном Ноа

Сын Меган Фокс пошел на детский праздник в платье

Носить платья Ноа стал в раннем возрасте когда мальчику было четыре года, папарацци фотографировали его в таком виде. В одном из интервью Меган Фокс рассказывала, что в школе над ним смеются.

Мы с мужем отдали его в самую либеральную школу, для хиппи, но даже там ему говорят, что мальчики не носят розовую одежду или платья… Однажды он сказал, что мальчики смеялись, когда он вошел в платье, но ему все равно,— говорила актриса.

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Сын Меган Фокс пошел на детский праздник в платьеМеган Фокс и Брайан Остин Грин

По материалам: www.spletnik.ru


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