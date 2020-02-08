Двенадцатидневный брак Памелы Андерсон с Джоном Питерсом «закончился после смс и никогда не был законным»

Памела Андерсон и Джон Питерс

Недавно 52-летняя Памела Андерсон сообщила, что вышла замуж за 74-летнего Джона Питерса, но не прошло и двенадцати дней, как звезда объявила о разводе. Как удалось выяснить журналистам Us Weekly, новоиспеченный супруг решил разойтись, написав возлюбленной сообщение.

Это был прекрасный и удивительный праздник любви. Но весь этот брак… напугал меня. Я осознал, что в 74 года мне нужна простая спокойная жизнь, а не интернациональная любовь,

— написал кинопродюсер, отметив, как тяжело жить супругам в разных странах.

Поэтому, я думаю, что лучшее, что можно сделать, это уехать мне на пару дней, и, возможно, тебе нужно вернуться к себе в Канаду. Мир знает, что мы сделали это, и я думаю, что теперь нам нужно идти своими путями. Я надеюсь, что ты сможешь простить меня,

— добавил он.

Также выяснилось, что брак так и не был признан законным.

Юридических документов, подтверждающих заключение брака, нет,

— сказал источник People после того, как звезда Playboy заявила, что «ей просто нужно сделать шаг назад».

Хотя они знакомы более 30 лет, они никогда не жили вместе. Живя с кем-то, вы узнаете его. Пэм романтик, но она также очень независима… Все произошло слишком быстро,

— добавил источник.

Несмотря на то что отношения стремительно закончились, кажется, что звезды остались друзьями. Пара познакомилась в 1980-х годах в особняке Хью Хефнера.

Повсюду были красивые девушки. Я мог бы выбрать любую, но в течение 35 лет я мечтал только о Памеле,

— говорил Питерс.

Ранее Памела была замужем за Томми Ли. У них двое детей: 23-летний Брэндон и 22-летний Дилан. Актриса и барабанщик американской рок-группы Mötley Crüe развелись в 1998 году. Также Андерсон была замужем за Кидом Роком и Риком Саломоном. Причем последний становился ее супругом дважды.

По материалам: www.spletnik.ru