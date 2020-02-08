«Красотой пошла в Нелли»: в сети обсуждают младшую внучку Иосифа Кобзона

Арнелла-Мария Раппопорт

У Иосифа Кобзона было двое детей и семеро внуков. Однако в СМИ чаще всего обсуждают его младшую внучку, 16-летнюю Арнеллу-Марию Рапопорт. Девушка живет в Испании (недалеко от Марбельи), откуда делится солнечными снимками. Девушка любит путешествовать, недавно она побывала на горнолыжном курорте в Швейцарии.

Aрнелла, браво! Любуюсь тобой и покоренными тобой вершинами гор! Какая красавица!

Как принцесса! Красотой пошла в Нелли,

— такие комлименты можно найти под постами девушки в инстаграме.

Раньше Арнелла-Мари мечтала о карьере модели, но Иосиф Давыдович настоял на том, чтобы она отказаться от этой идеи. С музыкой девушка свою жизнь связывать не захотела.

Еще одна внучка народного артиста, который ушел из жизни в августе прошлого года, 19-летняя Мишель Рапопорт увлекалась вокалом, и, как утверждал супруг Нелли Кобзон, неплохо пела. А вот когда ее пригласили принять участие в одном из сезонов шоу «Голос», Иосиф Давыдович настоял на том, чтобы Мишель не появлялась на съемках вокального проекта.

Арнелла-Мария Раппопорт является дочкой Натальи Кобзон — младшей дочери певца. Будучи студенткой МГИМО Наталья Иосифовна вышла замуж за переехавшего в Австралию Юрия Раппопорта. У пары родились три дочери: в 1999-м — Идель, в 2000-м — Мишель, в 2004-м — Арнелла-Мария, а в 2010-м — сын Ален-Джозеф.

По материалам: www.spletnik.ru