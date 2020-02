Оскар-2020: 11 главных моментов

«Оскар-2020» — все: Брэд Питт и Хоакин Феникс получили долгожданные награды, Билли Айлиш спела песню Beatles, а «Паразиты» поразили всех — рассказываем, чем запомнилась эта церемония.

1. Триумф «Паразитов»

Главным сюрпризом вечера стала безоговорочная победа «Паразитов» Пон Джун-хо. Причем победа историческая: мало того что картина из Южной Кореи победила в номинации «Лучший международный фильм» (обновленное название номинации «Лучший фильм на иностранном языке»), так она еще забрала награды и в других главных категориях — «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший оригинальный сценарий».

Это первый раз когда награду в основной категории выиграл фильм, снятый не на английском языке. Это первый раз вообще, когда фильм из Южной Кореи был номинирован на «Оскар», и это первый раз, когда иностранная картина выиграла в двух главных номинациях («Лучший фильм» и «Лучший международный фильм»).

Несмотря на то что картина весь сезон собирала награды (в копилке уже 198, включая каннскую «Золотую пальмовую ветвь», «Золотой глобус» и — опять же впервые в истории для иностранного фильма — премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав) и лидировала у критиков, такого расклада все равно не ожидал никто — думали, что дело ограничится максимум двумя наградами, причем точно не двумя главными.

Неудивительно, что Пон Джун-хо был ошарашен случившимся. Получая награду как лучший режиссер, он отдал должное всем своим коллегам по номинации, обратившись и к Мартину Скорсезе, на фильмах которого рос, и к Квентину Тарантино, признавшись ему в любви, и к другим. И пообещал, что сегодня точно напьется — и это было еще до того, как он узнал, что его лихая остросюжетная комедия о классовых различиях выиграла главный «Оскар»!

Решение киноакадемиков удивило многих, но не разочаровало — а ведь думали, что эта церемония будет одной из самых предсказуемых!

2. Победа Хоакина Феникса и его невероятная речь

Победа Хоакина Феникса в номинации «Лучшая мужская роль», которую ему принесло филигранное исполнение Джокера в одноименной картине, тоже никого не удивила — шоком было бы, если бы он ее не получил, потому что соперников в этой категории, если сравнивать чудеса актерского мастерства и самоотдачу (и речь даже не о том, что ради этой роли он похудел на 24 кг), у него просто не было.

За эту работу актер еще до «Оскара» успел получить множество наград, и «Оскар» должен был стать логичным завершением этой цепочки — первый в карьере одного из самых выдающихся актеров современности.

Конечно, Хоакин Феникс приготовил эмоциональную речь, но не стал, как обычно делают 90% лауреатов, благодарить всех подряд, а воспользовался своими несколькими минутами на сцене, чтобы рассказать о том, что его действительно волнует. Волнует актера, прежде всего, защита планеты и животных: идейный веган и активный борец за права животных, Хоакин Феникс постоянно участвует в экособраниях, выезжает митинговать на скотобойни и всячески поддерживает зоозащитников. Вот и на «Оскаре» он озвучил свою позицию, вспомнив и про коров, и про геноцид животных, и про своего покойного брата Ривера Феникса. Приводим его речь c небольшими купюрами.

Я уже был здесь много лет назад, но я не ценил все это тогда, и только теперь я понимаю, как мне невероятно повезло, что я являюсь частью актерского сообщества Я преисполнен благодарности. У меня нет никакого чувства превосходства над своими коллегами по номинации или над кем-нибудь еще в этом зале, потому что нас всех связывает одно и то же — любовь к кино. И это подарило мне невероятную, фантастическую жизнь — не знаю, где бы я был сейчас в противном случае. Но самый большой дар, который дали мне и многим в нашем кругу, это возможность использовать наши голоса, чтобы защищать тех, чьи голоса не слышны.

Я задумался о нескольких тревожных вещах, с которыми сталкивается наше общество. Мне кажется, что порой мы думаем — или нас заставляют так думать, — что мы находимся по разные стороны баррикад. Но я вижу, что мы заодно. Боремся ли мы за гендерное равноправие или против расизма, за ЛГБТ-права или права животных, мы всегда боремся против несправедливости. Это всегда борьба против самой идеи о том, что одна нация, один народ, одна раса, один пол, один вид имеет право безнаказанно доминировать над другим, использовать его и подчинять.

Мне кажется, мы стали слишком оторванны от окружающего мира. Вина многих из нас — в том, насколько эгоистично мы смотрим на мир, в том, что считаем себя центром вселенной. Мы захватываем планету и грабим ее ресурсы. Мы чувствуем себя вправе искусственно оплодотворять корову и после отбирать у нее теленка, даже несмотря на то, что знаем, как она кричит от тоски. И после этого мы спокойно берем это молоко, предназначенное для ее теленка, и добавляем в свой кофе.

Мы боимся меняться, потому что думаем, что придется чем-то пожертвовать, отказаться от чего-то. Но ведь лучшее, что есть у нас, людей, это наша креативность, возможность придумывать и изобретать, а значит, мы можем придумать, развить и внедрить такую систему, которая не будет никому вредить и будет приносить пользу всем живым существам на планете.

Я был подлецом всю свою жизнь, я был эгоистом. Иногда я был жестоким, жестким, неудобным в работе, и я бесконечно благодарен всем здесь, что мне все-таки дали второй шанс. Это как раз и есть то лучшее, что есть в людях: то, как мы поддерживаем друг друга. Не когда мы бросаем друг друга из-за каких-то прошлых ошибок, а когда помогаем преодолеть их и вырасти с их помощью. Когда мы учим друг друга, направляем, помогаем искупить вину.

Когда моему брату Риверу было 17, он написал такие строки: «Спеши на помощь с любовью, и наступит мир».

Пронзительная речь актера — один из самых ярких (и трогательных) моментов церемонии.

3. Леонардо ДиКаприо впервые за 15 лет лет пришел на «Оскар» со своей девушкой

Что творится! 45-летний Леонардо ДиКаприо в кои-то веки — впервые за 15 лет! — посетил премию «Оскар» не в гордом одиночестве и даже не в компании любимой мамы, а вместе со своей девушкой — 22-летней начинающей актрисой и моделью Камилой Морроне.

Увы, на красной дорожке пара позировала по отдельности, зато в зале сидела вместе и на самых лучших местах — в первом ряду и по центру. Камила — прямо посередине между Лео и его коллегой по фильму «Однажды в…Голливуде» Брэдом Питтом, с которым непринужденно общалась весь вечер.

Камила Морроне и Леонардо ДиКаприо

В Голливуде девушка давно своя, причем не благодаря знаменитому бойфренду: мама Камилы много лет встречается с Аль Пачино, и тот фактически стал приемным отцом для Морроне. Забавно, что в фильме «Однажды в…Голливуде» у ДиКаприо есть пара совместных сцен с Аль Пачино — вот уж действительно смешение семейных и рабочих связей!

Появление Камилы вместе с Лео на «Оскаре» многие восприняли как серьезный знак и доказательство того, что инсайдеры все-таки правы и юная возлюбленная для актера не очередное легкомысленное увлечение. В конце концов, когда такое было, чтобы ДиКаприо брал с собой на «Оскар» свою девушку? После Жизель Бундхен, вместе с которой он позировал на красной дорожке премии еще в 2005 году, никого и не было.

В общем, может быть, актер и правда решил остепениться: после свадьбы Джорджа Клуни, про которого почти все думали, что холостяком он так и останется, мы уже ничему не удивляемся.

4. Феминистский наряд Натали Портман

Чтобы выбрать наряд на красную дорожку, уже давно нужно советоваться не только со стилистами, но и с пиар-командой, потому что в наше время красивому платью мало просто быть красивым платьем — неплохо будет, если оно еще будет что-то означать, а точнее — выражать правильную гражданскую позицию.

Поскольку скандал вокруг Харви Вайнштейна уже поутих (но его все еще судят), в массовых акциях, как было пару лет назад, когда все поголовно выбирали черный цвет или надевали значки MeToo, смысла уже нет, но активисты в Голливуде еще не перевелись. Так, наряд-заявление в этот раз выбрала Натали Портман, которая своим образом выразила несогласие с тем, что в этом году женщины получили преступно мало номинаций на «Оскар», а в категории «Лучший режиссер» не были представлены вообще.

Имена всех непредставленных и украсили кейп актрисы, специально для нее изготовленный домом Dior, музой которого звезда является уже много лет. Всего на кейпе были имена восьми женщин-режиссеров: это Лулу Ванг («Прощание»), Грета Гервиг («Маленькие женщины»), Мариэль Хеллер («Прекрасный день по соседству»), Лорин Скафария («Стриптизерши»), Мелина Матсукас («Квин и Слим»), Альма Харель («Лапочка»), Селин Сьямма («Портрет девушки в огне»), Мати Диоп («Атлантика»).

Поступок Портман вызвал восхищение и у модных критиков, и у зрителей, следивших за трансляцией — браво!

5. Квир-фем выступление Жанель Монэ

Вообще, тему несправедливости в оскаровских номинациях — и что мало женщин, и что мало темнокожих, и что мало «диверсити» в принципе — в этот вечер поднимали не раз. Первой стала Жанэль Монэ, которая открывала церемонию музыкальным номером.

Он получился немного радикальным и даже обидным для номинантов, потому что больше говорил не о них, а о тех, кто эти самые номинации не получил: на подтанцовке у артистки, которая исполняла песню Won’t You Be My Neighbor, были люди, переодетые в героев фильмов, оставшихся за бортом оскаровских номинаций.

Завершила свое выступление певица пламенной речью:

Я так горжусь тем, что я сегодня здесь, я — темнокожая и квир. Счастливого всем Месяца афро-американской истории (Месяц афро-американской истории ежегодно отмечается в феврале в США и Канаде в память о борьбе с рабством и расизмом. — Прим. ред.)!

К слову, к своему выступлению Монэ привлекла и еще одну квир-звезду — Билли Портера, который ради сценического номера сменил свое эффектное платье на другой наряд (не менее яркий).

6. Брэд Питт посвятил «Оскар» своим детям

Победа Брэда Питта в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», в общем-то, сюрпризом ни для кого не стала (тем более что он уже выиграл ряд наград за эту роль в фильме «Однажды… в Голливуде»), чему все и обрадовались: за актера, исполнившего харизматичного каскадера Клифа (дублера героя ДиКаприо), который в кадре эффектно мочит плохих парней, показывает обнаженный торс и сводит девчонок с ума той самой своей ленивой улыбкой, болели многие. И понятно: «Оскар» у Брэда уже есть, но лишь продюсерский — за фильм «12 лет рабства» (награду за победу в номинации «Лучший фильм» забирают именно продюсеры), а вот в актерской номинации он не побеждал ни разу — до сих пор.

Получая статуэтку, Питт произнес короткую благодарственную речь, но в этот раз без шуток про «Тиндер» и проблемы с женой (зато зачем-то упомянул дело об импичменте Дональда Трампа). А награду просто посвятил своим шести детям, ситуацию с которыми для актера после развода с Анджелиной Джоли простой не назовешь.

7. Русская речь со сцены

Несмотря на то что россиян среди лауреатов премии не оказалось (а ведь могли бы быть: в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» была представлена картина «Дочь» нашей соотечественницы Дарьи Кащеевой — правда, живет она сейчас в Чехии), русский язык все же прозвучал на церемонии. Всего два слова, но все же.

Дело в том, что представлять песню Into the Unknown из мультфильма «Холодное сердце — 2», номинированную в категории «Лучшая песня», вышла не одна артистка, а сразу несколько — исполнительницы из девяти стран, в которых дублировали главную героиню.

Вместе с певицами из Дании, Германии, Японии, Мексики, Норвегии, Польши, Испании и Таиланда на сцену поднялась и наша соотечественница Анна Бутурлина, которая озвучивала Эльзу для российского проката. Именно она исполняла песню «Отпусти и забудь» из первой части «Холодного сердца», она же поет и во второй части.

Так что если вы смотрели церемонию и вам показалось, что вы услышали русское «вновь за горизонт», вам не показалось.

8. Внезапное появление Эминема

Все ждали, что музыкальным откровением вечера станет Билли Айлиш со своей песней для нового фильма про Джеймса Бонда, но нет: удивил всех старичок Эминем. Его появление на сцене, сразу после нарезки с разными культовыми песнями из фильмов, застало многих в зале, судя по их реакции, врасплох.

Эминем исполнил песню Lose Yourself из фильма «8 миля», которая когда-то, в общем, и сделала его звездой. Самое интересное, что за эту песню в 2003 году Эминем получил «Оскар», но церемонию тогда проигнорировал — видимо, чтобы вернуться на премию спустя много лет уже в другом статусе.

Зал аплодировал рэперу стоя, хотя во время исполнения не все были так воодушевлены — Мартин Скорсезе вообще, кажется, заснул.

9. Билли Айлиш на «Оскаре»: зумер среди бумеров

Что касается Билли Айлиш, то 18-летняя певица, недавно собравшая ворох наград на «Грэмми», действительно оказалась в центре внимания на «Оскаре», но не столько из-за своего музыкального выступления (ей доверили почтить память ушедших из жизни звезд — культовой песней Yesterday группы Beatles), сколько из-за того, как она реагировала на саму церемонию.

Так, когда на сцене в остроумии упражнялись актрисы Кристен Уиг и Майя Рудольф, камера поймала лицо Билли — и оно выражало крайнюю степень недоумения. То ли девушка не понимала шуток, то ли в принципе не считала их смешными, то ли просто увидела себя на экране в этот момент и ей это не понравилось, но реакция звезды говорила сама за себя: «Что я здесь делаю и что вообще происходит?»

Естественно, что это лицо Билли уже стало мемом — как идеальная картинка, изображающая незаинтересованность в происходящем. В сети, конечно, шутят, что так и выглядят зумеры, когда им приходится слушать бумеров. Ок.

10. За женщин: важная премия исландки Хильдур Гуднаудоттир

В номинации «Лучшая музыка к фильму» все было довольно предсказуемо, ведь выигравшая в этой категории исландка Хильдур Гуднаудоттир (о ней мы подробно рассказывали здесь) с фильмом «Джокер» была абсолютным фаворитом.

Победа важная: Хильдур — всего лишь третья женщина, получившая награду в этой номинации, и первая исландка. Конечно же, свою победу она посвятила женщинам:

Я обращаюсь ко всем девочкам, женщинам, матерям и дочерям, которые слышат музыку внутри себя — заявите о себе! Мы должны услышать ваши голоса,

— сказала Хильдур в своей речи. Кстати, для прогремевшего сериала Чернобыль музыку писала тоже Хильдур — за нее она получила свой Золотой глобус.

И еще пара слов о женщинах и музыке на «Оскаре»: впервые в истории премии оркестром на церемонии дирижировала женщина — эта почетная обязанность досталась Эймер Нун.

11. Самый милый момент церемонии

И связан он с 10-летней Джулией Баттерз, юной звездой фильма «Однажды в… Голливуде», в котором у девочки было несколько знаковых сцен с Леонардо ДиКаприо.

Дело в том, что на церемонию актриса захватила с собой сэндвич с индейкой, о чем и рассказала репортеру, устроившему «допрос» ее сумочке за 2,495 долларов на красной дорожке.

Ситуация вкусная вполне понятная: церемония длится больше трех часов, и проголодается не то что ребенок, но и взрослый, так что Джулия озаботилась этим вопросом заранее. На местную еду она не рассчитывала: по ее словам, фуршетная еда на премии ей не подходит.

Конечно, сэндвич с индейкой у таких закоренелых веганов, как Хоакин Феникс, наверняка вызвал бы вопросы, так что, надеемся, Джулия его съела, пока он не видел.

А какие моменты церемонии запомнились вам?

По материалам: www.spletnik.ru