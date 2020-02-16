Джастин Бибер об ошибках в отношениях с Селеной Гомес и трудностях с женой Хейли Болдуин

Джастин Бибер

25-летний Джастин Бибер продолжает делиться с поклонниками подробностями своей личной жизни. На днях певец побывал на интервью у телеведущего и диджея Зейна Лоу — в этой беседе он откровенно рассказал о том, как опыт, полученный в отношениях с экс-возлюбленной Селеной Гомес, первое время мешал ему близко подпустить к себе нынешнюю супругу Хейли Болдуин.

Помню, мы поговорили с Хейли перед моим концертным туром. Я признался, что мне еще очень больно, что я все еще стараюсь найти свой путь и пока не готов взять на себя обязательства за нее. Я сказал, что не хочу что-то обещать, а потом делать все наоборот. Потому что я уже делал так в прошлом. Я просто был максимально честен с Хейли, на тот момент я действительно не был готов к семье.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

На вопрос ведущего о том, что же именно в тот период причиняло ему такую сильную боль, Джастин намекнул на непростой разрыв с Селеной Гомес:

Я думаю, я еще не до конца оправился после своих предыдущих отношений. Мне кажется, во мне было много обиды. Честно говоря, и сам не знаю, с чем тогда боролся. Я просто понимал, что не хочу говорить Хейли одну вещь… Я чувствовал, что она уважает меня и мое решение, а я испытывал уважение в ответ.

Джастин Бибер и Селена Гомес

Джастин также признал, что был далеко не идеальным бойфрендом в отношениях с Селеной Гомес (кстати, сама Селена также вспоминала об этом в одном их своих недавних интервью):

В своих предыдущих отношениях я просто сходил с ума, был абсолютно безрассудным. В отношениях с Хейли я потратил время, чтобы все выстроить, сосредоточиться на себе и принять правильные решения. И это действительно сработало.

Джастин Бибер

В завершение беседы Джастин Бибер признался Зейну Лоу, что сейчас абсолютно счастлив с Хейли, и наконец точно знает, чего именно он хочет от этих отношений:

Хейли — именно тот человек, без которого бы не было моего нового альбома и дальнейшей истории. Она просто связывает все воедино, подкидывает мне темы. Я безоговорочно ее люблю, и хочу построить с ней семью. Независимо от того, продам я новую пластинку или нет, я теперь спокоен за то, что остаток жизни проведу за построением здоровых и доверительных отношений.

Кстати, недавно Джастин Бибер неожиданно поделился с фанатами подробностями своей сексуальной жизни с Хейли — подробности вы найдете здесь.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

По материалам: www.spletnik.ru