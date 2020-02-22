Памела Андерсон ответила на обвинения в том, что согласилась на 12-дневный «брак» с Джоном Питерсом из-за денег

Памела Андерсон/ Джон Питерс

52-летняя Памела Андерсон дала интервью газете Ladysmith Chemainus Chronicle, печатному изданию своего родного города Ледисмит в Канаде. Актриса опровергла информацию о том, что сыграла свадьбу с 74-летним продюсером Джоном Питерсом из финансовых побуждений.

Андерсон и Питерс были друзьями в течение 30 лет. А в январе 2020 года внезапно объявили о свадьбе, хотя брак не зарегистрировали. Совместная жизнь «молодоженов» продлилась всего лишь 12 дней. Расставшись с Памелой, Джон вернулся к своей невесте, которую бросил ради 12-дневного союза с голливудской звездой.

Памела Андерсон

В беседе с журналистом Ladysmith Chemainus Chronicle Андерсон отрицала, что Питерс покрыл ее долги во время 12-дневного «брака». При этом признала, что после расставания он дал ей 100 тысяч долларов со словами «Никаких обид».

Ранее издание Page Six опубликовало утверждения Джона Питерса об обратном.

Я принял ее в свою жизнь с распростертыми объятиями и любовью, так как заботился о ней в течение многих лет. Я оплачивал ее счета с тех пор, как она разорилась, купил ей новую одежду. Когда она написала мне, что хочет выйти замуж, это было похоже на воплощение мечты, даже несмотря на то, что я был помолвлен. Я бросил все ради Пэм. У нее было почти 200 000 долларов долгов, которые она не могла оплатить, поэтому оплатил я. И теперь получил благодарность. На свете нет еще одного такого старого дурака,— привело издание якобы слова продюсера.

Джон Питерс

Памела Андерсон назвала заявление сфабрикованным и ложным.

Мне не нужно, чтобы кто-то оплачивал мои счета. Я владею домом, чья стоимость составляет 10 миллионов долларов. У меня есть контракты и другая работа,— сказала актриса в интервью Ladysmith Chemainus Chronicle.

По сведениям одного из источников, упомянутых в прессе, Андерсон на второй день после свадьбы поняла, что совершила ошибку. По сведениям инсайдеров, Питерс оказался слишком властным и сосредоточенным на славе, которая больше не интересует ее.

Он был разочарован тем, что она хочет сохранить свою финансовую независимость… Он обсуждал с ней ее карьеру, предлагал сниматься в фильме, над которым работал, но она не захотела,— рассказал инсайдер.

По материалам: www.spletnik.ru