Рианна отметила с друзьями день рождения в Мексике: танцы, мариачи, торт и другие подробности

Рианна с подругой

Рианне — 32! Певица каждый год отмечает свой день рождения с друзьями, и сейчас не стала нарушать традицию. В этот раз она устроила вечеринку с танцами и угощениями для друзей и членов семьи в Мексике.

Как стало известно прессе, за неделю до дня рождения она уехала в Мексику, устроив себе отпуск в компании близких. В среду вечером все они собрались на ужине в мексиканском стиле. Для гостей пел и играл ансамбль мариачи, а среди угощений были блюда местной кухни. Длинный стол, украшенный свечами и букетами цветов, поставили на открытой террасе. После ужина вся компания танцевала.

Рианна

На свой праздник Рианна надела винтажную юбку, расшитую бисером, из коллекции Dolce & Gabbana 2000 года. Дополнением к ней стал светлый топ с цветным рисунком.Подруга певицы, Мелисса Форде, поздравила ее с днем рождения в соцсети, опубликовав фото из совместного отдыха в Мексике.

С днем рождения, сестренка. Люблю тебя, всегда готова ездить за тобой и всегда горжусь тобой,— написала она в инстаграме.

Рианна и Мелисса Форде

По материалам: www.spletnik.ru