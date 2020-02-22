Рианна отметила с друзьями день рождения в Мексике: танцы, мариачи, торт и другие подробности

Культура
Игорь Кнышевский0

Рианна отметила с друзьями день рождения в Мексике: танцы, мариачи, торт и другие подробности

Рианна с подругой

Рианне — 32! Певица каждый год отмечает свой день рождения с друзьями, и сейчас не стала нарушать традицию. В этот раз она устроила вечеринку с танцами и угощениями для друзей и членов семьи в Мексике.

Как стало известно прессе, за неделю до дня рождения она уехала в Мексику, устроив себе отпуск в компании близких. В среду вечером все они собрались на ужине в мексиканском стиле. Для гостей пел и играл ансамбль мариачи, а среди угощений были блюда местной кухни. Длинный стол, украшенный свечами и букетами цветов, поставили на открытой террасе. После ужина вся компания танцевала.

Читайте также:  Старцы предупредили о главном проклятии женских душ

Рианна отметила с друзьями день рождения в Мексике: танцы, мариачи, торт и другие подробностиРианна

Рианна отметила с друзьями день рождения в Мексике: танцы, мариачи, торт и другие подробности

Рианна отметила с друзьями день рождения в Мексике: танцы, мариачи, торт и другие подробности

На свой праздник Рианна надела винтажную юбку, расшитую бисером, из коллекции Dolce & Gabbana 2000 года. Дополнением к ней стал светлый топ с цветным рисунком.Подруга певицы, Мелисса Форде, поздравила ее с днем рождения в соцсети, опубликовав фото из совместного отдыха в Мексике.

С днем рождения, сестренка. Люблю тебя, всегда готова ездить за тобой и всегда горжусь тобой,— написала она в инстаграме.

Читайте также:  Сам себе визажист: В тренде no makeup look - естественная красота и ничего лишнего

Рианна отметила с друзьями день рождения в Мексике: танцы, мариачи, торт и другие подробностиРианна и Мелисса Форде

Рианна отметила с друзьями день рождения в Мексике: танцы, мариачи, торт и другие подробности

Рианна отметила с друзьями день рождения в Мексике: танцы, мариачи, торт и другие подробности

Рианна отметила с друзьями день рождения в Мексике: танцы, мариачи, торт и другие подробности

Рианна отметила с друзьями день рождения в Мексике: танцы, мариачи, торт и другие подробности

По материалам: www.spletnik.ru


загрузка...

Похожие материалы

В центре Днепра инкассаторы «ПриватБанка» столкнулись с Lexus (ФОТО)

Игорь Кнышевский

Памела Андерсон опубликовала первую фотографию с мужем Джоном Питерсом после свадьбы

Игорь Кнышевский

Стратегический подход Рабиновича позволил ему создать политсилу №1 в Украине, – эксперт

Игорь Кнышевский

Добавить комментарий