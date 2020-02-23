Бен Аффлек похвалил игру своей бывшей невесты Дженнифер Лопес в фильме «Стриптизерши»

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

47-летний Бен Аффлек похвалил игру своей бывшей невесты, 50-летней Дженнифер Лопес, в фильме «Стриптизерши» (Hustlers). Актер дал интервью The New York Times, в котором рассказал журналисту Бруксу Барнсу, что работу актрисы, по его мнению, недооценили.

Она должна была быть номинирована на премию. Она настоящая. Я периодически общаюсь с ней связь и очень уважаю ее. Как здорово, что в самом популярном фильме с ее участием она снялась в 50 лет! Это чертовски здорово! — привел цитату Аффлека журналист Брукс Барнс в своем твиттере.

Бен и Джен обручились в ноябре 2002 года, их свадьба была назначена на сентябрь 2003 года. Однако ее пришлось отложить. В конечном итоге они разошлись в январе 2004-го.

Сразу после этого Бен Аффлек закрутил роман с Дженнифер Гарнер. Спустя год они поженились, позже у них родились трое детей. Но в 2015 году пара объявила о разводе и в 2018 разошлась окончательно. По словам Бена, разводу поспособствовала его алкогольная зависимость, которая становилась тем сильнее, чем больше проблем возникало в его отношениях с женой. В интервью The New York Times актер назвал развод с Гарнер «самым большим сожалением в своей жизни».

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

Чувства стыда и сожаления очень токсичны. Ты просто варишься в ядовитом, отвратительном чувстве низкой самооценки и отвращения к себе. Поначалу я пил относительно нормально, не переходил границу. Но когда мой брак начал разваливаться, я стал пить все больше и больше. Это было в 2015-2016 годах. Мое пьянство, конечно, породило еще больше семейных проблем,

— признался он.

Джей Ло же сейчас готовится к свадьбе с Алексом Родригесом, который в марте этого года сделал певице предложение после двух лет отношений.

По материалам: www.spletnik.ru