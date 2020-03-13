53- летняя Татьяна Овсиенко переборщила с пластикой, чем вызвала бурю негатива у поклонников

Российская певица и звезда 90-х Татьяна Овсиенко поразила поклонников своим новым внешним видом.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на obozrevatel.com.

Известный продюсер Барри Алибасов разместил свежее фото 53-летней Овсиенко в Instagram и подписал:

«Девочки, все помнят, в чем секрет женского счастья? Прекрасная Татьяна Овсиенко вам подскажет».

Однако пользователи сети обратили внимание на то, что певица явно переборщила с пластическими операциями, в результате ее лицо изменилось до неузнаваемости.

И сеть взорвалась от шквала критики поклонников в адрес Татьяны:

«Это Овсиенко? Совсем на себя не похожа», «Ужасные губы у Овсиенко и щеки. Что вы качаете в свое лицо?», «От Овсиенко остались только глаза», «Татьяну не узнать почти», «Что с лицом?», «На кого она стала похожа?», – возмущались фанаты.

Ранее сообщалось том, как в сети высмеяли новый образ Таисии Повалий.