53- летняя Татьяна Овсиенко переборщила с пластикой, чем вызвала бурю негатива у поклонников
Российская певица и звезда 90-х Татьяна Овсиенко поразила поклонников своим новым внешним видом.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на obozrevatel.com.
Известный продюсер Барри Алибасов разместил свежее фото 53-летней Овсиенко в Instagram и подписал:
«Девочки, все помнят, в чем секрет женского счастья? Прекрасная Татьяна Овсиенко вам подскажет».
Однако пользователи сети обратили внимание на то, что певица явно переборщила с пластическими операциями, в результате ее лицо изменилось до неузнаваемости.
И сеть взорвалась от шквала критики поклонников в адрес Татьяны:
«Это Овсиенко? Совсем на себя не похожа», «Ужасные губы у Овсиенко и щеки. Что вы качаете в свое лицо?», «От Овсиенко остались только глаза», «Татьяну не узнать почти», «Что с лицом?», «На кого она стала похожа?», – возмущались фанаты.
Ранее сообщалось том, как в сети высмеяли новый образ Таисии Повалий.