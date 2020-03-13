53- летняя Татьяна Овсиенко переборщила с пластикой, чем вызвала бурю негатива у поклонников

Важное Культура
Ник Петров0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Российская певица и звезда 90-х Татьяна Овсиенко поразила поклонников своим новым внешним видом.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на obozrevatel.com.

Новая Татьяна Овсиенко.
Новый образ Татьяны Овсиенко. Фото: obozrevatel.com.

Известный продюсер Барри Алибасов разместил свежее фото 53-летней Овсиенко в Instagram и подписал:

«Девочки, все помнят, в чем секрет женского счастья? Прекрасная Татьяна Овсиенко вам подскажет».

Однако пользователи сети обратили внимание на то, что певица явно переборщила с пластическими операциями, в результате ее лицо изменилось до неузнаваемости.

Читайте также:  Принц Гарри и Меган Маркл появились на крестинах дочери Зары и Майка Тиндалл

И сеть взорвалась от шквала критики поклонников в адрес Татьяны:

«Это Овсиенко? Совсем на себя не похожа», «Ужасные губы у Овсиенко и щеки. Что вы качаете в свое лицо?», «От Овсиенко остались только глаза», «Татьяну не узнать почти», «Что с лицом?», «На кого она стала похожа?»,  возмущались фанаты.

Ранее сообщалось том, как в сети высмеяли новый образ Таисии Повалий.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

21 сентября: в Украину идут ночные заморозки

Христина Качоровська

Инсайдер: Белла Хадид и The Weeknd скоро поженятся

Игорь Кнышевский

Меган Фокс поужинала вместе с мужем Брайаном Остином Грином и пасынком Кассиусом

Игорь Кнышевский

Добавить комментарий