Аманда Байнс впервые станет матерью

Аманда Байнс

33-летняя актриса Аманда Байнс беременна. Об этом она и ее жених Пол Майкл сообщили в своих инстаграмах, опубликовав снимки УЗИ. Но затем оба они удалили свои посты.

Фото из Instagram Аманды Байнс

Ребенок на борту,

— подписала снимок актриса.

Почему влюбленные решили удалить свои публикации, неизвестно, но инсайдеры новости о беременности звезды подтвердили и сказали, что она невероятно счастлива.

О своей помолвке с Полом Аманда сообщила на День святого Валентина, однако вскоре влюбленные расстались. Впрочем, возлюбленный актрисы утверждает, что на самом деле никакой размолвки у них не было — просто злоумышленники взломали их аккаунты в инстаграме, удалили все их совместные снимки и разослали сообщения об их разрыве.

Мы никогда не расставались и не могли войти в наши инстаграмы до вчерашнего вечера,

— утверждает он.

Аманда Байнс с женихом Полом Майклом

Вероятно, и последние посты — тоже дело рук хакеров, так как адвокат актрисы сказал, что, как только он увидел публикации, сразу же начал свое расследование.

Мне удалось добиться того, чтобы они были удалены. Я прошу средства массовой информации и общественность позволить Аманде сохранить право на частную жизнь в эти непростые времена,

— сказал он.

Напомним, что Аманда Байнс в течение длительного времени страдала от наркотической и алкогольной зависимости и лечилась в психиатрической клинике. Вот уже 14 месяцев она ведет трезвый образ жизни.

По материалам: www.spletnik.ru