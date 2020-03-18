Аманда Байнс впервые станет матерью
Аманда Байнс
33-летняя актриса Аманда Байнс беременна. Об этом она и ее жених Пол Майкл сообщили в своих инстаграмах, опубликовав снимки УЗИ. Но затем оба они удалили свои посты.
Фото из Instagram Аманды Байнс
Ребенок на борту,
— подписала снимок актриса.
Почему влюбленные решили удалить свои публикации, неизвестно, но инсайдеры новости о беременности звезды подтвердили и сказали, что она невероятно счастлива.
О своей помолвке с Полом Аманда сообщила на День святого Валентина, однако вскоре влюбленные расстались. Впрочем, возлюбленный актрисы утверждает, что на самом деле никакой размолвки у них не было — просто злоумышленники взломали их аккаунты в инстаграме, удалили все их совместные снимки и разослали сообщения об их разрыве.
Мы никогда не расставались и не могли войти в наши инстаграмы до вчерашнего вечера,
— утверждает он.
Аманда Байнс с женихом Полом Майклом
Вероятно, и последние посты — тоже дело рук хакеров, так как адвокат актрисы сказал, что, как только он увидел публикации, сразу же начал свое расследование.
Мне удалось добиться того, чтобы они были удалены. Я прошу средства массовой информации и общественность позволить Аманде сохранить право на частную жизнь в эти непростые времена,
— сказал он.
Напомним, что Аманда Байнс в течение длительного времени страдала от наркотической и алкогольной зависимости и лечилась в психиатрической клинике. Вот уже 14 месяцев она ведет трезвый образ жизни.
По материалам: www.spletnik.ru