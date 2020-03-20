Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих детей TikTok

Культура
Игорь Кнышевский0
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Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих детей TikTok

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес с детьми

Видеохостинг TikTok набирает популярность среди подростков, а теперь и среди их родителей, потому что последние пали под натиском первых, присоединившись к повальному увлечению. Пожалуй, уже можно говорить о новом жанре танцевальных семейных видео. Так, Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм, Риз Уизерспун, Лора Дерн и другие знаменитые мамы оттачивают мастерство синхронных движений.

50-летняя Дженнифер Лопес и 44-летний Алекс Родригес нередко проводят свободное время со своими детьми от предыдущих браков: у певицы есть сын Макс и дочь от Эмми от брака с Марком Энтони, а у спортсмена две дочери, Наташа и Элла, от Синтии Скертис. Недавно Алекс и Дженрифер вместе со всеми своими детьми записали танцевальный ролик на песню Something New.

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Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих детей TikTokАлекс Родригес

Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих детей TikTokДженнифер Лопес

Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих детей TikTok… и ее сын Макс

53-летняя Лора Дерн в курсе увлечений своей дочери-подростка, 15-летней Джайи, которая однажды призналась в соцсети, что TikTok поглотил ее маму. Впрочем, как и 38-летнюю Джессику Альбу, которая сняла с двумя дочерьмя несколько видео. А вот певица Сиара — новичок в TikTok: сегодня она поделилась в сети своим первым, как она призналась, TikTok-видео.

Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих детей TikTokСиара с семьей

Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих детей TikTokДжессика Альба с дочерью

17-летний Ромео Бекхэм и вовсе решил стать звездой TikTok с помощью своей знаменитой мамы — попросил ее станцевать вместе с ним на кухне под хит Spice Girls.

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На днях он пришел домой и сказал: «Знаешь, мама, я только что присоединился к TikTok. Потанцуй со мной». Я согласилась и спросила, под какую музыку будем танцевать. «Под Spice Girls», — ответил он,— рассказала дизайнер и бывшая участница группы Spice Girls  в интервью Эллен Дедженерес.

Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих детей TikTokРомео и Виктория Бекхэм

 

Джессика Альба с дочерью

 

Видео из Instagram

 

Сиара с семьей

По материалам: www.spletnik.ru


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