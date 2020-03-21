СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом

Культура
Игорь Кнышевский0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом

Ольга Куриленко и Бен Кура

Несколько дней назад 40-летняя Ольга Куриленко призналась, что заразилась коронавирусом. А сегодня британские СМИ выяснили, что актриса ко всему прочему еще до того, как подтвердился диагноз, рассталась со своим бойфрендом — 31-летним актером Беном Курой. Они встречалась более трех лет.

СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом

По информации Daily Mail, причиной разрыва звездной пары стали несовпадающие рабочие графики знаменитостей, которые мешали отношениям.

Читайте также:  Кайли Дженнер с дочерью Сторми стали гостьями шоу Эллен Дедженерес

Они хотели продолжить отношения, однако это оказалось слишком сложно: работа тянула их в разные стороны,

— сообщил инсайдер издания.

СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом

Он также добавил, что Ольга, как и всегда, «быстро придет в норму» после расставания. Актриса познакомилась с Беном Курой на съемках «Отпетого мачо» (Gun Shy) три года назад.

По материалам: www.spletnik.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Мэр Киева на показе документального фильма о Холокосте призвал не повторять ошибки прошлого

Игорь Кнышевский

Кенсингтонский дворец обратился к Instagram, чтобы защитить Кейт Миддлтон и Меган Маркл от хейтеров

Игорь Кнышевский

Прилетев в Нью-Йорк, Меган Маркл первым делом отправилась на тренировку по йоге

Игорь Кнышевский

Добавить комментарий