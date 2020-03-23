Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж за режиссера Томаса Кайла

Культура
Игорь Кнышевский0
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Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж за режиссера Томаса Кайла

Томас Кайл и Мишель Уильямс

Сейчас только и разговоров, что об эпидемии коронавируса, однако в СМИ появляются и другие новости. Так, например, стало известно об очередной звездной свадьбе — Мишель Уильямс тайно вышла замуж за Томаса Кайла.

Подробностей, правда, на данный момент не так уж много. В западной прессе сообщается лишь о том, что 39-летняя актриса и 43-летний режиссер были замечены с кольцами на безымянных пальцах.

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Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж за режиссера Томаса КайлаМишель Уильямс и Томас Кайл

Познакомились Уильямс и Кайл во время съемок мини-сериала «Фосси/Вердон». На тот момент Мишель еще состояла в браке с музыкантом Филом Элверумом. Работа над ТВ-шоу закончилась в марте 2019 года, а уже в апреле СМИ сообщили о расставании звезд. Спустя же несколько месяцев (в декабре) стало известно, что Уильямс и Кайл помолвлены и ждут ребенка.

Этот брак стал вторым (если не считать гражданского брака с Хитом Леджером, во время которого у актеров родилась дочь) не только для Мишель, но и для Томаса. Ранее Кайл был женат на актрисе Анджеле Кристиан.

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По материалам: www.spletnik.ru


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