Беременная Хлоя Севиньи прокомментировала запрет на партнерские роды в Нью-Йорке: «Это очень печально»

Хлоя Севиньи

В следующем месяце 45-летняя актриса Хлоя Севиньи впервые станет мамой. Рожать знаменитость собиралась, судя по всему, вместе со своим возлюбленным Синишей Маковичем. Однако из-за пандемии коронавируса их планам не суждено будет осуществиться — больницы Нью-Йорка ввели запрет на партнерские роды.

Эти новости расстроили звезду — в своем инстаграме она написала, что глубоко опечалена. Однако выразила надежду, что все семьи, которые готовятся сейчас к пополнению, будут сохранять спокойствие в эти непростые времена.

Сегодняшние новости в Нью-Йорке были печальны для нас всех,

— написала звезда и поделилась серией снимков, на которых она позирует в фате и футболке.

Беременна во времена короны #pregnantincoronatime,

— таким хештегом прокомментировала она кадры.

Вчера пресвитерианские больницы Нью-Йорка сообщили о том, что не будут допускать на роды никого, кроме рожениц, чтобы избежать распространения коронавируса.

В настоящее время никакие посетители, включая партнеров рожениц и лиц, оказывающих им поддержку, не будут допускаться к пациентам. Мы понимаем, что это будет трудно для наших пациентов и их близких, но считаем, что это необходимый шаг для обеспечения безопасности матерей и детей,

— говорится в сообщении.

По материалам: www.spletnik.ru