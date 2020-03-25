Собчак, Литвинова, Познер и другие поддержали ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову. Ей угрожают расправой

Ксения Собчак

Главной темой в мировой прессе остается коронавирус. Кажется, на второй план отошли все другие инфоповоды, и в такой ситуации могут остаться незамеченными многие другие события, которые не имеют такого глобального значения. Но, к счастью, даже в это непростое время люди не забывают о защите прав граждан.

Так, многие известные люди, в том числе Ксения Собчак, Рената Литвинова, Владимир Познер, Максим Матвеев и другие, высказались в защиту 26-летней художницы и ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой из Комсомольска-на-Амуре. Ей грозит шесть лет лишения свободы по обвинению в распространении порнографии, которое ей предъявили в конце прошлого года. Ну а в начале этого года Цветковой предъявили еще и обвинение в пропаганде ЛГБТ.

Причиной стали рисунки в защиту прав женщин, которые нарисовала Юлия (они были опубликованы в паблике «Монологи вагины») — возмущение вызвали обнаженная натура и изображение полового органа в виде цветка.

Возмущение у многих вызывал и тот факт, что Цветкова, будучи ЛГБТ-активисткой, является руководительницей детского театра «Мерак». Театром она занималась вместе со своей мамой Анной Ходыревой, которая также активно поддерживает свою дочь. Скандал вызвал и поставленный ими спектакль «Розовые и голубые», посвященный гендерным стереотипам.

Юлия Цветкова

Изначально мерой пресечения художнице избрали домашний арест, но недавно приговор отменили, и Юлия стала получать угрозы расправы со стороны радикальной организации «Пила ЛГБТ».

Я хочу обратиться к правоохранительным органам нашей страны, к полиции Комсомольска-на-Амуре, которые должны защищать беззащитных женщин. Давайте вообще поддерживать друг друга и поддерживать тех, кому гораздо хуже. Спасибо,

— сказала Рената Литвинова.

Рената Литвинова

Ей грозит 6 лет по сфабрикованному делу о распространении порнографии из-за рисунков, которые призваны обратить внимание на права женщин и никакого отношения к порнографии не имеют. И тем не менее Юля получила угрозы от печально известной организации «Пила против ЛГБТ», что, на мой взгляд, абсурдно и не должно иметь отношения к нашему государству и к нашему обществу. Принимая во внимание жестокое убийство в Санкт-Петербурге Елены Григорьевой, после того как ей поступали угрозы от той же организации, я хочу попросить органы правопорядка обеспечить безопасность Юлии Цветковой, — заявил Максим Матвеев.

Хочется, чтобы Юле за ее рисунки, за ее талантливое творчество не было сделано ничего плохого,

— сказала в своем обращении Ксения Собчак.

В нашей стране активисток и активистов, как известно, не очень любят, и, видимо, она давно раздражала многих людей. Некоторое время назад она разместила рисунки, на которых были изображены обнаженные женщины. Рисунки не ахти какие, хотя она художница, очень наивные. Тем не менее они вызвали возмущение каких-то очень высокоморальных людей, потому что женщины голые, а еще там было написано, что женщины могут любить женщин, и на нее накатали телегу. То, что происходит с ней, неприемлемо. Мне бы очень хотелось, чтобы власти обратили внимание на то, что там происходит,

— выразил свою позицию Владимир Познер.

Юлию поддержали также актер Евгений Стычкин и писательница Людмила Петрушевская.

Высказалась на тему и Елизавета Пескова, правда, с определенной оговоркой. Девушка указала, что не поддерживает деятельность Цветковой, но считает наказание за ее «проступок» слишком суровым.

Елизавета Пескова

Я решила высказать свое мнение на тему ситуации, развернувшейся вокруг Юлии Цветковой, которую хотят посадить на шесть лет за распространение порнографии и пропаганды ЛГБТ. Скажу сразу, я не сторонник феминистических, бодипозитивистских и прочих движений в современных их проявлениях. Я против такого рода деятельности, каким занимается Юлия. Я не считаю правильным объяснять, что небритое женское тело — это нормально. Я не считаю правильным кричать о «вагине и месячных» налево и направо. Я отношусь к тем, кто считает избыточный вес и прыщи признаком сбоя нормальных процессов в организме, и не понимаю, зачем это принимать. «Женщина не кукла» — это понятно, как любому воспитанному мужчине, так и самой женщине, себя уважающей! Я не считаю популяризацию таких тем и рисунков распространением культуры и прогрессом. Но, несмотря на то что большая часть деятельности Юлии кажется мне, мягко говоря, сомнительной, я убеждена, что проступок не соизмерим с наказанием. Меры в отношении ее деятельности предпринять необходимо! Но пока что происходящее можно назвать жалкой пародией на борьбу за нравственность и защиту моральных ценностей. Так как последние, в том числе, подразумевают справедливость и гуманность,

— написала в инстаграме Лиза Пескова.

По материалам: www.spletnik.ru