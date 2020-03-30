Дрейк впервые показал двухлетнего сына в соцсети: «Люблю свою семью»

Дрейк с сыном

Пандемия коронавируса заперла людей по домам, заставив замедлиться и изменить привычный образ жизни. Многие лишились возможности встречаться с друзьями и членами семьи, но соцсети помогают казаться рядом с теми, с кем разлучен. 33-летний канадский певец Дрейк признался сегодня в инстаграме, что скучает по своей семье и впервые показал самого младшего ее члена — своего двухлетнего сына Адониса.

Я люблю свою прекрасную семью и скучаю по ней и друзьям. Не могу дождаться того радостного дня, когда мы все сможем воссоединиться,— написал певец в соцсети.

Дрейк с сыном

Дрейк с сыном и Софи Бруссо Кудрявого светловолосого мальчика родила французская художница и бывшая звезда фильмов для взрослых Софи Бруссо в 2017 году. Вслед за отцом ребенка она тоже решила сегодня поделится в соцсети семейными кадрами, на одном из которых запечатлена с сыном и Дрейком.

Певец посоветовал поклонникам, находящимся на карантине и в самоизоляции, окружить себя тем, что приносит радость.

Не имеет значения, что произошло когда-то или что происходит вокруг нас сейчас, мы всегда можем вырваться из лап паники… Помните, что вы не одиноки, и если нужно напоминание об этом, попросите поддержки, она появится,— добавил он в обращении к поклонникам.

По материалам: www.spletnik.ru