Бен Аффлек и Ана де Армас на прогулке в Санта-Монике: новые фото пары

Бен Аффлек и Ана де Армас

Роман 31-летней Аны де Армас и 47-летнего Бена Аффлека развивается на фоне карантина в связи с коронавирусом, так что пара наслаждается возможностью гулять по безлюдным улицам. Однако папарацци не соблюдают режим самоизоляции, поэтому каждая прогулка влюбленных оборачивается встречей с ними. На днях репортеры дважды фотографировали Бена и Ану на прогулке с собаками в Санта-Монике — оба раза влюбленные держались за руки и были сосредоточены друг на друге.

Бен Аффлек и Ана де Армас

По словам инсайдеров, актеры стали неразлучны на съемках своего нового совместного проекта — фильма «Глубокая вода» (Deep Water) режиссера Адриана Лайна.

Химия между Беном и Аной возникла с самого начала съемок. Бен выглядел очень спокойным и счастливым рядом с ней, но в то время еще не было никаких намеков на романтические отношения. Бен был полностью сосредоточен на работе: приезжал на съемки рано и уезжал одним из последних, — рассказал прессе источник из актерской среды.

Когда съемки закончились, Бен и Ана, сыгравшие в фильме супружескую пару, не расстались. Они устроили романтическое путешествие на Кубу и в Коста-Рику, а теперь проводят вместе все свободное время в окрестностях Лос-Анджелеса.

По материалам: www.spletnik.ru