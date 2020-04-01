Ляйсан Утяшева и Павел Воля поделились фото из домашнего архива
Ляйсан Утяшева
34-летняя Ляйсан Утяшева во время самоизоляции решила разобрать старые фотографии. Звезда добралась до архивов и и опубликовала в инстаграме целую серию снимков из 1990-х, на некоторых из них позирует и ее супруг, Павел Воля.
Я сильно извиняюсь за этот взгляд, за эту позу, но, вообще, я стильная, мне кажется. На этой фотографии мне 11. Я на сборах, а Паша тем временем где-то в Пензе,
— прокомментировала спортсменка фотографии.
Павел Воля
На другом кадре, сделанным в Японии, гимнастке 10 лет.
Я слабо себе представляю, чтобы я Роберта (сын Ляйсан Утяшевой и Павла Воли. — Прим. ред.) спокойно отпустила бы в Японию на соревнования через три года,
— поделилась Утяшева, которая вместе с мужем воспитывает двоих детей.
Вчера Ляйсан поделилась с поклонниками секретами домашней растяжки в режиме самоизоляции. Она показала, как снять напряжение с уставшей поясницы. Утяшева объяснила, что из-за сидячего образа жизни день за днем сухожилия и связки становятся все менее подвижными.
Растяжка — это настолько благодарное дело… За нее ваше тело скажет спасибо! От вас никто не требует складываться в мостик и становиться гимнасткой. Нужно лишь поддерживать позвоночник в здоровом состоянии. И сейчас самое лучшее время инвестировать в себя и в свое тело,
— сказала она.
По мнению звезды, во время растяжки нервные корешки расслабляются и обогащаются кислородом, а также разминаются мышцы спины, которые поддерживают позвоночник, и он мягко расправляется.
И отговорки: «Нет-нет, растяжка — это не мое. В детстве заниматься нужно было, а сейчас поздно» — это все пустые отговорки. Всегда можно дать своему телу второй шанс,
— продолжила Утяшева.
На видео она продемонстрировала, с чего можно начать. Для занятий понадобится только свободная стена. Перед растяжкой супруга Павла Воли порекомендовала разогреться, сделать разминку, выпив за 20 минут до тренировки воды. Одновременно Утяшева подчеркнула: в каждом упражнении нужно находиться до ощущения жжения работающих мышц или до ощущения вытяжения и расслабления.
По материалам: www.spletnik.ru