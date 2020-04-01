Ольга Зуева поделилась редким фото, сделанным во время беременности

Ольга Зуева

Сейчас 34-летний Данила Козловский вместе с 32-летней возлюбленной Ольгой Зуевой и новорожденной дочерью находятся в самоизоляции в США. Несколько часов назад молодая мама опубликовала в инстаграме новый пост, в котором призвала в эти непростые для всего мира времена не забывать о помощи бездомным животным. Это обращение Зуева сопроводила снимком, сделанным во время ее беременности: на фото она позирует вместе со своим любимым домашним питомцем — собакой по кличке Груша.

Ольга Зуева

В это сложное время тяжело не только людям, но и животным. В приюты никто не ходит, финансовой поддержки тоже становится меньше. Но это хорошее время взять животное в дом или на временную передержку. Я не понаслышке знаю толк от такого поступка. Сначала думаешь: «Зачем я на это подписалась?..», когда выгуливаешь собаку холодным московским утром, например. А потом эта собака уткнется в тебя мокрым носом в тяжелый момент, и… все… А еще собака — лучший друг беременной женщины (личный опыт) (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— рассказала возлюбленная Данилы Козловского.

Ольга Зуева и Данила Козловский приютили Грушу во время поездки в Грузию. По дороге в горы пара увидела щенка прямо на трассе и решила забрать его с собой, чтобы потом отдать в добрые руки. Со временем Ольга и Данила так привязались к собаке, что решили оставить ее себе.

Ольга Зуева с новорожденной дочерью

Напомним, что Ольга Зуева скрывала беременность до самого появления дочери на свет. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания прессы, за несколько месяцев до родов актриса улетела в США, а Данила в это время продолжал работать в России. Все это время компанию звезде составляла Груша — с ней она гуляла по городу и ходила на пляж.

Незадолго до появления малышки на свет Данила Козловский прилетел в США, чтобы быть вместе с Ольгой в этот важный для их семьи момент. По слухам, актер присутствовал при родах в одной из американских клиник.

Данила Козловский с новорожденной дочерью

Звездные родители пока не раскрывают имени дочери и не показывают ее лица на снимках в инстаграме. При этом ни Ольга, ни Данила, которые вместе с 2015 года, не скрывают, что появление девочки на свет кардинально изменило их жизнь, и время от времени посвящают малышке трогательные посты в соцсетях.

Кстати, недавно Данила Козловский показал, как изменился Нью-Йорк в период карантина. Актер опубликовал серию снимков, на которых запечатлел опустевшие улицы без машин и людей.

Нью-Йорк сегодня,

— сообщил в подписи Данила, сопроводив ее хештегом #осознанность.

По материалам: www.spletnik.ru