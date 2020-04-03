Милла Йовович ярко отпраздновала день рождения дочери

Милла Йовович и Пол Андерсон с дочерьми

Карантин карантином, а праздники никто не отменял, пусть и отмечать их приходится теперь более скромно. Так, день рождения средней дочери Дэшиел, которой 1 апреля исполнилось 5 лет, Милла Йовович и Пол Андерсон праздновали узким кругом — только семьей. Пусть гостей и друзей маленькой именинницы на вечеринке не было, но торт (по мотивам любимого мультфильма Дэшиел «Щенячий патруль»), подарки, праздничные украшения и хорошее настроение никуда не делись, что доказывают яркие фото в инстаграме актрисы.

Дочери Миллы Йовович и Пола Андерсона Эва и Дэшиел

Милла опубликовала серию снимков со дня рождения, рассказав подписчикам, как прошел праздник, и поздравив дочку:

С днем рождения, мой сладкий маленький карапуз! Дэшиел сегодня исполняется пять лет, и у нас карантинная вечеринка! Не могу поверить, что она уже такая большая! Но, поверьте, она по-прежнему такая же милая и ее так же хочется постоянно тискать, как и в тот день, когда она родилась. Она такая добрая и счастливая и за свои пять лет ни разу в жизни не капризничала. Если я что-то ей запрещаю, она все воспринимает спокойно и понимает, когда я объясняю ей, почему нельзя это делать. Я никогда не встречала более спокойного ребенка, чем моя послушная девочка, которая не доставляет мне никаких хлопот! С таким ребенком я самая счастливая мама на свете!

— написала 44-летняя актриса.

Дочь Миллы Йовович и Пола Андерсона Дэшиел

На фотографиях именинница запечатлена с мамой, папой и старшей сестрой, 12-летней Эвой. Еще одна сестра Дэшиел, малютка Ошин, тоже была на празднике, но в кадр не попала, и, поскольку ей всего два месяца, активного участия в празднике, конечно, не принимала.

К слову, третья беременность была для Миллы Йовович непростой — психологически: за два года до этого актрисе пришлось сделать аборт по медицинским показаниям, поэтому, узнав о беременности в этот раз, она боялась, что снова не сможет выносить ребенка. Именно из-за этого звезда долгое время скрывала, что они с мужем снова ждут малыша. Вскоре после родов родителям снова пришлось понервничать: у девочки началась тяжелая форма желтухи.

Сейчас все хорошо, и семья поглощена домашними хлопотами.

Дочери Миллы Йовович и Пола Андерсона Эва и Дэшиел

По материалам: www.spletnik.ru