Райан Рейнольдс остроумно ответил на секси-челлендж от Тома Холланда и Джейка Джилленхола

Райан Рейнольдс и Том Холланд

Флешмобы и челленджи стали главным развлечением пользователей сети во время режима самоизоляции. Пока все мероприятия отменены, а самолеты не летают, люди стараются придумать альтернативный контент для своих соцсетей. И вот в этой в этом новом мире бесконечных прямых эфиров, нашелся бунтарь — им стал 43-летний Райан Рейнольдс.

Актер точно имеет все шансы стать новым героем тех, кто хочет просто спокойно посидеть дома, не выдумывая, чем бы еще заняться.

Коллега Райана, 23-летний актер Том Холланд, на досуге поучаствовал в новом челлендже. Его смысл заключается в том, чтобы, стоя на руках, надеть футболку.

Выполнив трюк первым, Том номинировал своего коллегу по фильму «Человек-паук: Возвращение домой» Джейка Джилленхола и Райана Рейнольдса повторить его.

Джейк Джилленхол и Том Холланд

39-летний Джейк послушно поучаствовал в спортивном флешмобе, а вот у Рейнольдса был готов свой краткий, но исчерпывающий ответ.

Как ясно из ролика, Райан просто сказал нет. Как говорится, а что, так можно было?

Сам Том шутку Рейнольдса, кажется, оценил — актер перепостил сторис Райана, снабдив ее хохочущим смайликом.

Райан Рейнольдс

Не оставили без внимания выходку исполнителя роли Дедпула и пользователи сети.

Реакция Райан Рейнольдса просто бесценна!

— написал один из комментаторов.

Впрочем, другие оценили и сам новый челлендж.

Спасибо тому, кто придумал этот челендж, благодаря которому у нас теперь есть видео Тома Холланда с обнаженным торсом и Джейк Джилленхол с хвостиком,

— выразила свой восторг одна из пользовательниц сети.

Джейк Джилленхол

Надо отметить, что Райан Рейнольдс известен своим чувством юмора. Актер часто размещает в своем блоге забавные фотографии или подшучивает над своего женой актрисой Блейк Лайвли.

Джейк Джилленхол, к слову, номинировал на участие в челлендже свою сестру Мэгги, актера Хью Джекмана и рэпера 50Cent. Интересно, чьему примеру последуют они?

А в чьем исполнении этот флешмоб вам понравился больше всего?

Том ХолландДжейк ДжилленхолРайан Рейнольдс

По материалам: www.spletnik.ru