Анна Курникова поделилась фотографией младшей дочери Маши

Младшая дочь 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой окружена вниманием всей своей семьи, а теперь и поклонников родителей в инстаграме. Едва успели фолловеры испанского певца осыпать восторженными комментариями его новое видео с двухмесячной дочерью, как фото подросшей девочки опубликовала в соцсети ее мама.

Сегодня Анна Курникова поделилась в инстаграме первым снимком себя и Маши с тех пор, как опубликовала кадры из родильной палаты в начале года. Свежая фотография, на которой бывшая звезда тенниса держит на руках младшую дочь, вероятно, была сделана на кухне дома.

Анна Курникова с дочерью Машей

Анна и Энрике используют самоизоляцию от коронавируса, чтобы больше внимания уделить детям, а их у пары трое: помимо Маши, Иглесиас и Курникова растят двухлетних близнецов Люси и Николаса.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас с дочерью Машей

По материалам: www.spletnik.ru