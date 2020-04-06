«На шашлыки»: Меган Фокс и Брайан Остин Грин с детьми устроили пикник во время карантина

Меган Фокс и Брайан Остин Грин с детьми

Несмотря на то что в США нет строгого карантина, многие звезды тем не менее прислушиваются к просьбам властей оставаться дома и выходят на улицу лишь в случае острой необходимости. Однако 33-летняя Меган Фокс и 46-летний Брайан Остин Грин, кажется, от привычного образа жизни отказываться не собираются — на выходных супруги вместе с тремя их детьми, семилетним Ноа, шестилетним Боди и трехлетним Джорни, были замечены на улице в Лос-Анджелесе.

Меган, Брайан и их дети решили устроить импровизированный пикник в районе Калабасас в Лос-Анджелесе. Купив еду навынос, они расположились прямо на скамейке в парке. Пандемия коронавируса, судя по всему, не сильно их заботит — ни перчаток, ни масок ни на ком из них не было, а ходившие в непосредственной близости от них люди звездное семейство не смущали.

Впрочем, в то время как одни интернет-пользователи критиковали пару за легкомысленное поведение и несоблюдение правил самоизоляции, другие принялись обсуждать внешний вид их детей.

Актриса признавалась, что не навязывает детям своего мнения, а позволяет им быть самими собой.

Речь идет об освобождении от контроля. Отказавшись от него, я не управляю детьми и не формирую их такими, какими хочу видеть. Позволяю каждому из них стать собой,— говорила она.

Так, старший сын пары Ноа вообще очень любит носить платья, родители ему этого не запрещают, а напротив, учат не обращать внимания на мнение окружающих.

По материалам: www.spletnik.ru