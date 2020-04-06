СМИ сообщили о госпитализации Надежды Бабкиной с пневмонией: ее семья прокомментировала подозрения на коронавирус

Надежда Бабкина

Телеканал РЕН ТВ сообщил о госпитализации 70-летней певицы, политика и телеведущей Надежды Бабкиной и, не называя своих источников, уточнил, что артистке диагностировали пневмонию. По данным телеканала, 1 апреля Бабкину госпитализировали в одну из частных клиник в Москве.

Сын артистки, 45-летний Данила Бабкин, якобы подтвердил журналистам информацию о том, что его мать прошла тест на коронавирус, но о результатах диагностики не сообщил.

А вот спутник певицы, 40-летний Евгений Гор, опроверг информацию о ее болезни. По словам Евгения, которые приводит газета «Московский комсомолец», у Надежды нет даже температуры. Сама Бабкина не выходит на связь — ее представители отказываются от комментариев, инстаграм певицы молчит два дня.

Надежда Бабкина

По материалам: www.spletnik.ru