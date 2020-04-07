Заразившегося коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в реанимацию

Борис Джонсон

Пресс-секретарь 55-летнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщил об ухудшившемся состоянии политика. В минувшее воскресенье Джонсона, у которого ранее был диагностирован коронавирус, госпитализировали в St Thomas’ Hospital. Спустя сутки врачи решили перевести его в палату интенсивной терапии.В течение сегодняшнего дня состояние премьер-министра ухудшилось. По совету врачей он был переведен в отделение интенсивной терапии больницы. Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба, заменить его там, где это необходимо,— говорится в комментарии пресс-службы.

27 марта Борис Джонсон рассказал, что заразился коронавирусом и принял решение о самоизоляции. Однако спустя десять дней ему потребовалась госпитализация. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании Роберта Дженрика, госпитализация Джонсона была плановой, а не экстренной. В воскресенье официальные представители Джонсона настаивали на том, что госпитализация премьер-министра — эта мера предосторожности, так как симптомы заболевания не прошли через десять дней.

Борис Джонсон

По материалам: www.spletnik.ru