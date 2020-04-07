Земфира рассказала, как проходит ее карантин: «Хочу помогать старикам, хочу быть полезной»

Земфира

43-летняя певица Земфира в основном публикует в инстаграме фото с выступлений или информацию, напрямую связанную с ее творчеством. Однако буквально несколько часов назад звезде впервые за долгое время захотелось поделиться в микроблоге личными мыслями по поводу самой актуальной на сегодняшний день проблемы в мире — пандемии коронавируса.

Земфира опубликовала селфи, на котором позирует в медицинской маске на лице, а в подписи к нему рассказала, чем занимается в свободное время на самоизоляции:

Привет. И привет. В эти странные дни, когда никто ничего не понимает, я сижу дома, каждый день хожу от одного инструмента к другому, пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. Сейчас больше ничего сделать не могу. Хочу помогать старикам, хочу быть полезной. Такое время наступило — как в романах моего любимого Филипа Дика — неопределенное время. Пишу альбом, готов на две трети, но разве это важно сейчас? Нет. Важно — сидеть дома, беречь близких. У нас все будет. И альбом, и тур, и все на свете. Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Земфира

В комментариях поклонники поблагодарили Земфиру за добрые слова, обращенные ко всем согражданам в такие непростые времена, обрадовались выходу нового альбома, а также признались, что после окончания карантина очень ждут артистку с выступлением в разных городах мира.

Напомним, что в начале апреля Земфира впервые за долгое время представила новый сингл под названием «Крым». Песня была написана специально для фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер», с которой Земфира дружит и сотрудничает много лет.

Песня пронизана щемящим чувством одиночества и тоски и рассказывает, как людям тяжело быть вместе, даже если они любят друг друга.

Одной из первых о релизе нового трека Земфиры рассказала именно Литвинова. Она намекнула, что певица специально выпустила сингл в период карантина, чтобы с помощью музыки объединить всех тех людей, которые сейчас находятся в одиночестве. Кстати, недавно Рената стала гостьей YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!», где немного рассказала о дружбе с Земфирой.

Земфира и Рената Литвинова

По материалам: www.spletnik.ru