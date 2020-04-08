Бен Аффлек и Ана де Армас закрылись на самоизоляцию в доме актера: «Они прекрасно проводят время»
Бен Аффлек/ Ана де Армас
Пандемия коронавируса ускорила развитие отношений 31-летней Аны де Армас и 47-летнего Бена Аффлека: влюбленные не расстаются по всем правилам карантина. Завершив съемки фильма «Глубокая вода» (Deep Water), во время которых, как предполагает пресса, у них начался роман, актеры дистанцировались от всех коллег и приятелей, но не друг от друга.
Последнее время Ану и Бена только и видно в Лос-Анджелесе, где они теперь регулярно прогуливаются с собаками недалеко от дома Аффлека. Если верить источникам, на которые ссылается пресса, влюбленные поселились в его доме и ведут уединенный образ жизни.
Бен Аффлек и Ана де Армас в Лос-Анджелесе
Похоже, они прекрасно проводят время вместе: заказывают доставку продуктов и выходят из дома только для прогулки с собаками. Бен выглядит невероятно счастливым, и Ана рядом с ним улыбается,— поделился наблюдениями инсайдер.
До самоизоляции в Лос-Анджелесы актеры успели устроить романтическое потешенные на Кубу, где родилась Ана, и в Коста-Рику.
По материалам: www.spletnik.ru