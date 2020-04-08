Яна Рудковская, Ольга Слуцкер и другие поговорили со Светланой Бондарчук о дискриминации «девушек, которым чуть больше 40»

Светлана Бондарчук и Яна Рудковская

Свой новый выпуск YouTube-шоу «Света вокруг света», съемки которого состоялись еще до режима самоизоляции, 51-летняя Светлана Бондарчук посвятила, по ее мнению, «самой хайповой, но со знаком минус» теме — возрасту и дискриминации женщин старше 40 лет. Эта тема в светской тусовке стала особенно актуальна после того, как в конце прошлого года Ксения Собчак в своем инстаграме осудила женщин за 40, которые публикуют в соцсетях откровенные снимки. Она выразила мнение, что такие фото показывают «степень женского отчаяния». Этот выпуск, судя по всему, стал видеоответом Светланы Ксении.

Девушки, которым чуть больше 40, стали абсолютно жертвами каких-то злых упырей. Это тренд страны. Если вы забьете Светлана Бондарчук, то любая статья начинается с возраста,

— говорит она.

Светлана Бондарчук

И несмотря на то что свой возраст Бондарчук не скрывает, такую «журналистику» она не понимает. Обсудить актуальную тему эйджизма, а также то, почему среди хейтеров часто оказываются сами женщины, Бондарчук пригласила многих знаменитостей, среди которых были Алена Ахмадуллина, Айдан Салахова, Ольга Слуцкер, Яна Рудковская и другие.

Так, по мнению Ахмадуллиной, проблема эйджизма уходит корнями в культуру нашей страны.

У нас очень угрюмая, унылая страна. Недавно я читала исследование, в котором говорят, что это связано с тем, что ребенка забирали в роддоме от матери, и он где-то какое-то количество времени находился отдельно, и это создавало очень большую травму. Взрослые сравнивают себя, и это вызывает у них возмущение, уныние, расстройство. Я думаю, что эта травма была как-то сформирована культурой нашей страны,

— полагает она.

Алена Ахмадуллина

До тех пор, пока сама женщина, каждая женщина, не станет себя ценить и гордиться тем, кто она есть, понимать, что она может за себя постоять, до тех пор, пока женщина не начнет себе эти вопросы задавать, над собой работать, ее будет раздражать любая — в купальнике она будет, в шубе, с мужем и прекрасным Сашенькой Гном Гномычем, — к чему-то придерутся всегда. Но это связано, на мой взгляд, с незрелостью. Мы немножко отстаем в России от мейнстрима. Мы должны обратить на себя внимание. Притом что русские женщины фантастически талантливые женщины,

— считает 55-летняя Слуцкер.

Ирина Хакамада считает, что эйджизм в России связан с тем, что отношения между мужчинами и женщинами остались в «архаичной мужской конструкции».

Эти отношения отличаются тем, что власть зиждется на нескольких слонах, в том числе на том, что женщина должна рожать и сидеть дома,

— говорит она.

Ирина Хакамада

Причин, по которым женщины хейтят других в сети, она считает всего три.

Первая причина — это бабья зависть. Она всегда черная, мерзкая, остановить это невозможно. Вторая заключается в том, что это чисто женская черта: если женщина не развита и не занимается самореализацией, а вбила себе в голову вот эту модель, что семья, дом, и я вот это все держу, то она считает, что все, кто разводится, женится, имеет какие-то приключения, это все шлюхи, и таким образом она защищает свою позицию. Ну и третье — женщины вообще предрасположены к хозяйству и к порядку. Хозяйство и порядок — это ценности социума, это не ценности свободного полета личности, и поэтому если она все утрамбовала, то к 35 годам она медленно уходит не в развитие, а в удержание. Но в современном мире, если ты пытаешься это удержать, то ты становишься неинтересным, и, удерживая, она становится дико скучной, такой теткой,

— полагает Хакамада.

45-летняя Яна Рудковская вспомнила, как с дискриминацией по возрасту столкнулась сама впервые несколько лет назад.

Во всем мире эйджизм приравнивается к расизму. Я почувствовала это где-то два года назад, когда мне начали писать: да что ты бабка, надела купальник, ты кто вообще, да ты посмотри, надень юбку длиннее,

— вспомнила Рудковская.

Светлана Бондарчук и Яна Рудковская

При этом, по ее словам, подобные комментарии ей оставляют соотечественники, в то время как иностранцы никогда не пишут ничего подобного.

Я всегда удивляюсь, для чего эти люди в принципе появляются в моей жизни. Отвечать им, спорить с ними? Мне кажется, это очень глупо. Я таких людей, которые искренне негативные комментарии пишут в адрес моего ребенка, меня и моего мужа, я их блокирую. Но когда попадается явный эджизм, явная ненависть, вот это «ты бабка, ты старуха»… Сорри, какая я бабка, какая я старуха? Я вешу, извините меня, 52 килограмма при росте 168 сантиметров.Я в 45 лет счастливый человек. У меня есть три сына. Когда я с ними выхожу, все в шоке, что это мои дети. У меня есть прекрасный муж, да, мой первый муж был старше на 19 лет, а этот на семь лет младше. Я не ощущаю возраста. Я никогда не ощущала его ни с бывшим супругом, потому что я старалась жить его жизнью, ни с молодым супругом, потому что я тоже полностью отдаюсь ему. Я считаю, что я живу ради своих проектов, ради своей истории, и мне вообще плевать, сколько мне лет. Я могу позволить себе в своем возрасте все,

— продолжает она.

Яна Рудковская призналась, что пока не пользуется ни специальными фильтрами, ни ботоксом, не делает подтяжку.

Когда я захочу это сделать, я открыто об этом расскажу,

— говорит она.

По мнению Оли Слуцкер, люди, которые пишут подобные комментарии, страдают от собственных комплексов или упущенных возможностей.

Сердятся прежде всего на себя,

— считает она.

При этом инстаграм Бондарчук Ольга назвала «легковесным» и «красочным».

Ты не показываешь то, что есть твоя жизнь на самом деле. Твой инстаграм несет в себе праздность, но в хорошем смысле слова. Вот ты с Сережей, который тебя любит, обнимает и целует, вот вы путешествуете, вот ты пьешь шампанское, вот ты на великолепном светском рауте. Бесконечно тебя уважаю. Твоя жизнь гораздо более существенная и то, что ты делаешь и сделала с точки зрения благотворительности… Сколько денег ты собрала в Action за девять лет, ты знаешь? Ты, просто придумав формат и сделав его интересным для творческих людей, для больших режиссеров, для больших актеров, договорилась с «Кинотавром», и это стало частью нашего лучшего фестиваля в стране — это сделала ты. Где это видят твои подписчики? Нигде. Ты это вообще не показываешь. Есть что показать и что продемонстрировать, поэтому, может быть, людей раздражает эта праздность,

— недоумевает Слуцкер.

Светлана Бондарчук и Ольга Слуцкер

В заключение Ольга призвала не зацикливаться на молодости и начинать все сначала в любом возрасте, если раньше это сделать не получалось.

Молодость — это не единственная наша валюта. Нам так повезло, мы живем во время, когда возраст не является замкОм. Не надо клеймить людей только потому, что они такого-то или такого-то возраста. Это так примитивно, так глупо, это такая роспись в собственном бессилии и бессмысленности,— заключила она.

По материалам: www.spletnik.ru