Жизель Бундхен призналась Тому Брэди в записке, что несчастна в браке

Том Брэди и Жизель Бундхен

В этом году 39-летняя модель Жизель Бундхен отметила 11-ю годовщину свадьбы с 42-летним футболистом Томом Брэди, вместе с которым воспитывает двоих детей. Все эти годы каждое появление супругов перед камерами показывало, что они не только отлично смотрятся вместе, но и сияют от счастья, находясь рядом. Однако даже в их счастливом браке были трудные периоды, об одном из которых игрок в американский футбол рассказал в недавнем интервью Говарду Стерну.

Том Брэди и Жизель Бундхен

Брэди рассказал Стерну, что примерно два года назад получил от жены записку, которую хранит до сих пор и перечитывает иногда. В ней Жизель поделилась с мужем своими чувствами, пожаловавшись, что несчастна в браке.

Пару лет назад она не считала, что я уделяю семье достаточное количество внимания и сил. Ей не нравилось, например, что я весь сезон пропадаю на играх и тренировках, а она одна занимается нашим домом. «Ну когда же ты сделаешь что-нибудь для семьи? Когда отвезешь детей в школу?», — говорила она. Жизель не была довольна нашим браком, поэтому мне пришлось задуматься, понять, что у нее тоже есть свои планы и мечты,— рассказал Том.

Вокруг него с Жизель ходили слухи о проблемах в отношениях и даже расставании, но супругам удалось услышать друг друга и сохранить семью. Брэди и Бундхен поженились в 2009 году и с тех пор ежегодно вспоминают в соцсетях день своей свадьбы.

По материалам: www.spletnik.ru