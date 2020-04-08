Отец-молодец: Брюс Уиллис постриг дочь Таллулу для ее фотосессии

Брюс Уиллис с дочкой Таллулой

Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур, расставшиеся в 2000 году, воссоединились во время самоизоляции (они находятся на 4-недельном карантине на фоне пандемии коронавируса). Их дочь Таллула вчера опубликовала в микроблоге фотографию, на которой все члены семьи позируют в одинаковых пижамах. А сегодня Брюс решил выступить личным парикмахером дочери и сделал ей новую стрижку с помощью электрической бритвы. Девушка опубликовала в инстаграме видео процесса, снятое в ванной комнате.

Румер Уиллис также помогла сестре с прической.

Я становлюсь очень серьезной, брея головы,

— шутливо отметила 31-летняя Румер в сторис.

Таллула Уиллис

Оказывается, таким образом сестры готовились к новой фотосессии, устроенной на заднем дворе их дома. На портретах Таллула позирует топлес, стоя на фоне деревьев.

Таллула Уиллис

Чем занимается звездная семья во время карантина, рассказывала и показывала их мама, 57-летняя Деми Мур. Она регулярно публикует посты с детьми и собаками, рассказывая о своем времяпрепровождении. Например, в конце марта актриса поделилась снимком, на котором они вместе с тремя дочерьми и бойфрендом Таллулы сидят на полу и рассматривают фото.

Карантинная команда работает над проектом семейных фотографий,

— написала Мур.

Деми Мур

Также она выложила видеоролик под названием «Сцены из дома», на котором ее дети поют, в то время как средняя дочь Скаут играет на гитаре.

Деми Мур с дочерьми и друзьями

Несмотря на то, что Брюс Уиллис и Деми Мур развелись еще в далеком 2000-м, бывшие супруги не перестают дружить. В 2009 году актер женился на фотомодели Эмме Хеминг, они воспитывают двоих дочерей. Поклонники пары подозревают, что в отношениях звезд сейчас наступил не самый простой период, и недоумевают, почему Уиллис проводит карантин с бывшей женой, а не с нынешней супругой.

По материалам: www.spletnik.ru