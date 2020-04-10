Кейт Миддлтон назвала свою любимую знаменитость

Кейт Миддлтон

За свою жизнь 38-летняя Кейт Миддлтон встречалась со многими знаменитостями, включая голливудских звезд и известных представителей шоу-бизнеса. Однако имя ее любимой звезды, с которой она познакомилась лично, вероятно, удивит ее поклонников.

Вчера герцогиня вместе со своим 37-летним супругом принцем Уильямом общалась с учениками и персоналом школы Casterton Primary Academy по видеосвязи. Во время разговора один из школьников спросил у нее о любимых знаменитостях, которых она когда-либо встречала. Кейт призналась, что на ее ответ повлияли недавние интересы ее шестилетнего сына принца Джорджа.

Герцогиня сказала, что Джордж смотрел много работ Дэвида Аттенборо, таких как сериал «Голубая планета» (The Blue Planet), так что это, вероятно, именно он,

— рассказала Анита Гидотти, исполнительный директор Pendle Education Trust.

Кейт Миддлтон и Дэвид Аттенборо

93-летний Дэвид Аттенборо — знаменитый британский телеведущий и натуралист. С ним Кейт Миддлтон встречалась несколько раз, в том числе и в сентябре прошлого года на торжественной церемонии спуска на воду исследовательского судна, названного в его честь.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон и Дэвид Аттенборо

Аттенборо неоднократно взаимодействовал и с другими членами королевской семьи. Так, в прошлом году на Всемирном экономическом форуме принц Уильям брал у него интервью, а принц Чарльзм вместе с сыновьями и телеведущим посетил премьеру сериала «Наша планета» (Our Planet) в Музее естественной истории в Лондоне год назад.

Дэвид Аттенборо является обладателем большого числа титулов и званий. В 1985 году он был посвящен в рыцари и стал носить титул сэра.

По материалам: www.spletnik.ru